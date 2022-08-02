Aile dizimi nedir? Aile dizimi nasıl yapılır, örnekleri nelerdir?

AİLE DİZİMİ NEDİR?

Aile dizimi terapisi, Alman Psikoterapist Bert Hellinger'ın ortaya çıkarttığı bir kavramdır. Normal bir terapiden farklı olarak aile bireylerini ele alarak gerçekleştirilen bu yöntem, kişinin aile arasındaki konumlandırmasını esas alan bir terapi biçimidir. Kişinin yaşadığı ve etkisinde kaldığı olayların insan DNA'sında bir iz bıraktığını savunmaktadır. Bu sebeple sizin şuan yaşamakta olduğunuz hayattaki bazı hal ve hareketlerinizin sebebi DNA'larınızda saklı olabilir.

Örnek vermek gerekirse, bir kadın düşük yapmış ve bu olaydan oldukça etkilenmiş ise bu durum kişinin genetiğine yansır. Bu nedenle gelecekte bu genetiği taşıyan kadının çocuğu ise büyüdüğünde bu konularda çekingenlik, isteksizlik yaşayabilir.