Haberler Yaşam Haberleri Aile dizimi nedir? Aile dizimi nasıl yapılır, örnekleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 2.8.2022 15:47

Aile dizimi nedir? Aile dizimi nasıl yapılır, örnekleri nelerdir?

Psikoterapist Bert Hellinger'ın ortaya çıkarttığı bir kavram Aile dizimi son günlerde trend kelimeler arasında yer alıyor. Dijital yayın platformunda yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde işlenince de bu psikoterapi yöntemi giderek merak konusu olmaya başladı. Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından kullanılan psikoterapi yöntemi olan aile dizimi yöntemi, ailenin kuşaklar boyu birbirine görünmez bir bağla bağlı olduğu anlayışına dayanıyor. Peki Aile dizimi nedir, ne demektir, nasıl yapılır, örnekleri nelerdir? İşte yanıtı

Aile dizimi nedir? Aile dizimi nasıl yapılır, örnekleri nelerdir?

Aile dizimi kelime anlamı ile merak ediliyor. Zeytin Ağacı dizisinde geçen aile dizimi aslında geçmişten gelen olayların bizi etkilediğini ve bunu öğrenip çözümlerse işlerin yoluna gireceğini öngörüyor. Peki Aile dizimi nedir? Aile dizimi nasıl yapılır, örnekleri nelerdir?

AİLE DİZİMİ NEDİR?

Aile dizimi terapisi, Alman Psikoterapist Bert Hellinger'ın ortaya çıkarttığı bir kavramdır. Normal bir terapiden farklı olarak aile bireylerini ele alarak gerçekleştirilen bu yöntem, kişinin aile arasındaki konumlandırmasını esas alan bir terapi biçimidir. Kişinin yaşadığı ve etkisinde kaldığı olayların insan DNA'sında bir iz bıraktığını savunmaktadır. Bu sebeple sizin şuan yaşamakta olduğunuz hayattaki bazı hal ve hareketlerinizin sebebi DNA'larınızda saklı olabilir.

Örnek vermek gerekirse, bir kadın düşük yapmış ve bu olaydan oldukça etkilenmiş ise bu durum kişinin genetiğine yansır. Bu nedenle gelecekte bu genetiği taşıyan kadının çocuğu ise büyüdüğünde bu konularda çekingenlik, isteksizlik yaşayabilir.

Aile dizimi terapisinde hayatında sorun olarak addettiğin her türlü duygu ve davranış şekilleri; depresyon, bağımlılıklar, işyerinde başarısızlık, parasal sıkıntılar, başarısız veya mutsuz ilişkiler, aile içindeki sorunlar, otoriteye karşı korku, yolunda gitmeyen evlilik, fiziksel hastalık, obezite gibi her sorunun kaynağına gidilebilir.

AİLE DİZİMİ ÖRNEKLERİ

Kişinin özel ilişkisinin bitmesi yaşanan aile sorunlarından, ailedeki göç hikayesinden kaynaklı da olabilmektedir. Ailenin geçmişinden gelen olaylar ve aile dizimi örnekleri daha da çoğaltılabilmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aile dizimi nedir? Aile dizimi nasıl yapılır, örnekleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA