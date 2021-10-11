Aile içi Omerta

Ankara
'da, 2011'de 2 yıl arayla kaybolan Oğulcan Bertan
(21) ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu
'nu (18) öldürüp, hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan anne Fahriye Güler
(51), ikinci evliliğini yaptığı eski eşi İbrahim Terzioğlu
(57) ile onun oğlu Arman Terzioğlu
(37), emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Korkunç cinayetlerin detaylarına SABAH ulaştı.
POLİS, BAHÇE KİRALADI
İki kardeşin akıbeti için Ankara Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel ekip kuruldu. 300'e yakın isim mercek altına alındı. Başta anne Fahriye Güler olmak üzere o yıllarda annenin imam nikâhlı eşi olan İbrahim Terzioğlu ile eşinin oğlu Arman Terzioğlu üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Güler ve İbrahim Terzioğlu'nun 2009'da Ayaş'taki Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri'nden arsa satın aldıkları ve az süre sonra aldıkları paranın çok daha azına sattıkları tespit edildi. Özel ekip, 1 yıl teknik ve fiziki olarak takip yaptı. Aile, paniğe kapılarak ağız birliği yapma konusunda gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Telefon dinlemesine alınan zanlıların, konuşmalarında şifreli olarak hobi bahçelerinden bahsetmeleri üzerine polis, bahse konu hobi bahçelerinden ev kiraladı. Kayıp kardeşlerin "Yasak Aşk Cinayeti"ne kurban olup olmadıkları açığa çıkarılmaya çalışıldı. Dedektifler, hobi bahçesinde 1 yıl ceset arama çalışması yaptı. Kütahya Tavşanlı
'ya taşınan üvey kardeşin evini de günlerce takibe alan ekipler, şüphelilerin farklı hatlar üzerinden görüştüklerini tespit etti. Operasyonla yakalanan zanlılar, cinayetleri itiraf etti. 2010'da İbrahim Terzioğlu'nun, Oğulcan'ı piknik bahanesiyle bahçeye götürdüğü ve tüfekle öldürüp gömdüğü ortaya çıktı. Anne Güler'in, ağabeyinin nerede olduğunu sorgulamaya başlayan küçük oğlunun yemeğine uyku ilacı attığı, İbrahim Terzioğlu ile oğlu Arman Terzioğlu'nun, uyuyan Barış'ı başına inşaat demiriyle vurup öldürdüğü belirlendi. Şüpheliler, cesetlerin gömülü olduğu hobi bahçelerini gösterdi. Yapılan arama çalışmalarında, iki kardeşe ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.