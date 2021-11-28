Aile koruma altında

Türkiye’yi sarsan olayda, 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal’ın, gelinine tecavüzünden dünyaya gelen 14 yaşındaki A.Y.’ye de cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Müslüme’nin annesi ve 4 kardeşi koruma altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya devam ederken, "Kasten öldürme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel istismar" suçlarından tutuklanan dede Hasan Yağal'ın yeni vukuatları da gün yüzüne çıkıyor. Hasan Yağal'ın gelinine tecavüz ettiği ve Müslüme ile 14 yaşındaki ablasının da bu tecavüzlerden dünyaya geldiğini ortaya çıkaran SABAH, olaya ilişkin yeni detaylara ulaştı.
TACİZİ ANLATTI
Anne Selvi Yağal ifadesinde, eşi askerdeyken Hasan Yağal'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve 14 yaşındaki büyük kızı A.Y.'nin de bu saldırı sonrasında dünyaya geldiğini öne sürmüştü.
Oğlu askerdeyken gelinine tecavüz eden Hasan Yağal'ın bu tecavüzden dünyaya gelen 14 yaşındaki A.Y.'ye de cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. A.Y.'nin jandarmaya verdiği ifadede, "Dedem beni de sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.
'ÖPMÜŞ OLABİLİRİM'
Bu arada Hasan Yağal'ın ifadesinde Müslüme'nin boynunda tükürük örneğinin çıkmasıyla ilgili soruya ise, "Torunumu çok seviyorum. Boynundan öpmüş olabilirim. Bunda abartılacak bir şey yok" dediği öğrenildi. Tutuklanarak Gülnar Cezaevi'ne gönderilen Hasan Yağal ile ilgili çıkan haberlerin ardından cezaevinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtildi. Tek kişilik hücrede kaldığı bildirilen Yağal'ın olası bir saldırıya karşı hücresinden çıkartılmadığı, hücresinin bulunduğu alanın kameralarla 24 saat izlendiği kaydedildi.
Öte yandan olaydan sonra harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin diğer 4 çocuğunu, bakanlığa bağlı kurumlarda bakım ve koruma altına aldı. Ayrıca anne Selvi Yağal'ı da koruma altına alan bakanlık, kadın sığınma evine yerleştirdi. Bu arada, Müslüme'nin cenazesi Mersin'de yapılan otopsi sonrasında İstanbul'a gönderilecek. İstanbul'da yapılacak detaylı otopside ise kesin ölüm nedeni ve tecavüze uğrayıp uğramadığı belirlenecek.