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Giriş Tarihi: 15.1.2024 10:23 Son Güncelleme: 15.1.2024 10:24

Ailesi sevdiği kızı vermeyince dehşet saçtı Sevdiği kızı vermeyen ailesi ile sokakta çatıştı: 4 yaralı

İzmir’de sevdiği kızı isteyen 16 yaşındaki H.U., kızın ailesi tarafından reddedilince dehşet saçtı. H.U. ve sevdiği kızın ailesi ile sokakta çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Çatışma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi. Görüntüde ise bir vatandaş, "Teksas'a çevirdiler" diyerek tepki gösterdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ailesi sevdiği kızı vermeyince dehşet saçtı Sevdiği kızı vermeyen ailesi ile sokakta çatıştı: 4 yaralı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Örnekköy pazaryeri yakınında meydana geldi. 16 yaşındaki H.U., iddiaya göre sevdiği kızı istemek için evlerine ziyarete gitti. Sevdiği kızın aile bireyleri ile görüşen H.U., aileden olumsuz cevap alınca, evi terk etti. Daha sonra pompalı tüfek ile gelen H.U., ailenin evine arka arkaya ateş açtı.

Bunun üzerine, sevdiği kızın aile bireyleri de H.U.'ya pompalı tüfek ile karşılık verdi. Yaşanan çatışma seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı sonlandırırken, sağlık ekipleri saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kişiye müdahalede bulundu. Hafif yaralandığı öğrenilen 4 kişinin özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında, H.U.'yu suç aleti ile birlikte yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TEKSAS'A ÇEVİRDİLER

Öte yandan, H.U. ve karşı taraf arasında yaşanan çatışma anı bir vatandaş tarafından kayıt edildi. Görüntülerde, H.U. ile bir evin çatısındaki kişi karşılıklı ateş ediyor. Görüntüde ise bir vatandaş, "Teksas'a çevirdiler" diyerek tepki gösteriyor.

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Ailesi sevdiği kızı vermeyince dehşet saçtı Sevdiği kızı vermeyen ailesi ile sokakta çatıştı: 4 yaralı
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