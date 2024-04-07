Aileyi katletti, çaldığı bilezikle borç ödedi

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı kırsal İlemin mahallesinde, altınları için Nurgül Kaya (33) ile oğlu Emrullah Kaya'yı eterle bayıltıp evi ateşe veren, baba Neşet Kaya'yı da bıçakladıktan sonra otomobilini yakan Halil Evcibağ'ın (35), evden çaldığı 800 bin TL'lik altından, 160 bin liralık bir bileziği, aynı gün borcuna karşılık verdiği ortaya çıktı. 5 Nisan'da yaşanan olayda yangın çıkan evde yapılan incelemede, Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlenmiş, yanmış bir otomobilde ise baba Neşet Kaya'nın cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halil Evcibağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Şüpheliyi televizyonda gören bir kişi, zanlıyı tanıdığını belirterek jandarmaya başvurdu. Evcibağ'ın kendisine olan borcu karşılığında altın bilezik verdiğini anlatan vatandaş, ziynet eşyasını ekiplere teslim etti. Ekiplerin incelemesinde bileziğin, Nurgül Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Vatandaş, katil zanlısının borca karşılık verdiği 67 gram bileziği jandarmaya teslim etti.