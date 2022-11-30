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Giriş Tarihi: 1.12.2022

Ajanlık kavgası cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ajanlık kavgası cinayetle bitti
İstanbul Fatih'te geçtiğimiz pazartesi akşamı kahvehanede buluşup sohbet eden Günay A. arkadaşı Engin T. ile kavga etti. Kavgaya kahvehaneci Hakim İşiden (46) müdahale etti. Günay A. tabancasını çıkarıp ateş açtı, İşiden ve Engin T. yaralandı. Gözaltına alınan Günay A. ifadesinde, "Bir süredir uyuşturucudan aranmam vardı. Bu nedenle Engin bana sürekli 'Sen ajan mısın?' derdi. Ben de bu duruma sinirlenirdim. Olay akşamı da sohbet ederken bana yine 'ajan' dedi. Sinirlendim ve olay yaşandı" dediği öne sürüldü.

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Ajanlık kavgası cinayetle bitti
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