AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’dan Mansur Yavaş’a tepki: TEKNOFEST’e neden gelmedin?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bu yıl Ankara'da düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) gelmedi. Sözde milliyetçi Yavaş, festivale gitmek isteyen vatandaşlardan da ulaşım ücreti istedi.

T3 Vakfı tarafından her yıl Türkiye'nin başka bir şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da rekor bir katılımla gerçekleşti. Söz konusu festivale Türkiye'nin her yerinden milyonlarca insan katılırken sözde milliyetçi CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, festivali görmezden geldi. Yavaş'ın yapmadığı hizmeti her zaman olduğu gibi Ankaralı ilçe belediyeleri üstlendi.