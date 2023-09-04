AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’dan Mansur Yavaş’a tepki: TEKNOFEST’e neden gelmedin?

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ne yazık ki AK Parti olarak 20 yılda Türkiye'yi değiştirdik ama bu zihniyeti değiştiremedik" şeklinde konuşmasına devam eden Özcan, "Benim deprem görmüş Kahramanmaraş Belediyem bile TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyen vatandaşları için ücretsiz ulaşım hizmeti verip kilometrelerce yol gelirken Yavaş, ayağının dibindeki etkinlik için vatandaşlardan para istiyor." ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ VATANDAŞLARDAN ÜCRET ALDI AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYELERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLADI"

Yavaş'ın yapmadığı hizmetleri Ankaralı AK Partili ilçe belediyelerinin festival alanında verdiği hizmetleri sıralayan Özcan, "Yavaş alana gitmek isteyenlerden ulaşım ücreti istiyor ya, alanda bir şişe su dağıtmayı vatandaşa çok görüyor.

Benim Çubuk Belediyem alanda ücretsiz ulaşım ve kumanya hizmeti verdi. 200 Öğrenciyi alana götürüp getirdi. Kalecik Belediyesi ise, "100 öğrenciyi alana ücretsiz götürdü. Vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verdi. 1 süpürge aracı ve personel ile 7/24 alanda temizlik hizmeti sağladı." diye konuştu.

Kızılcahamam Belediyesi de, bin öğrenci için ücretsiz ulaşım sağlarken alana gitmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti verdi.