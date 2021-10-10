AK Parti Diyarbakır İl Yönetimi Şehit İlçe Başkanını unutmadı

Diyarbakır'da, 2016 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, şehadetinin 5.yılında AK Parti Diyarbakır İl Yönetimi'nin katılımıyla anıldı. Aktert'in kabri başındaki anmaya katılan partililer, bölgenin huzurunu ve barışını bozan PKK terörüne lanet okudu.

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, kabri başında dualarla anıldı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, İlçeye bağlı olan kırsal Yeşilsırt Mahallesi Mezarlığındaki kabri başında anıldı.

AK Parti Dicle İlçe Başkanlığı görevini yürütürken, 10 Ekim 2016 tarihinde Hani ilçe yolu üzerindeki iş yerinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Deryan Aktert için anma programı düzenlendi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili Suna Kepoğlu Ataman başkanlığındaki AK Parti heyeti, Şehit Deryan Aktert'i mezarı başında dualarla andı. Anma töreninde Şehit Deryan Aktert'in eşi Zuhal Aktert, evlatları Bahtiyar, Nazlı, Havin, Muhammed Aktert, birçok mevcut ve geçmiş dönem ilçe başkanları ama törenine katıldı.

Anma töreninde açıklamada bulunan AK Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili Suna Kepolu Ataman,teröre karşı dik durmaya devam edeceklerini söyledi.

Ataman, "639 yılından buyana müslaman olan İslam beldesi Diyarbakır'da Çanakkkale Şehitlerinin de, Balkan ve yemen şehitlerinin de evlatları biziz. Biz bugün burada 2016'da kendi iş yerinde alçakça katledilen Şehit ilçe Başkanımız Deryan Aktert'i mezarı başında anmaya geldik. Bu vesileyle, Şehit İlçe Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, evlatlarına ve yol arkadaşlarına sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Ama herkes şunu bilsin ki, bizim bu mücadelemiz, ilalebet devam edecektir." dedi

AK Parti Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan, Deryan Başkanı hiç bir zaman unutmayacaklarını ifade ederek ,anma törenine katılanlara teşekkür etti.

Anma programında Şehit Deryan Aktert için dua okundu.

Anma töreni Akter'in mezarı başında duaların edilmesi ile sona erdi.