AK Parti İl Başkanı Çağlayan ‘ZB’nin açılımını yaptı… ‘Zonguldak birlikte demektir’

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Belediye başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan'ın sloganı olan "ZB"nin açılımını yaptı ve "Zonguldak Birlikte" demektir diyerek, yarın yapılacak yerel seçimlerde yeniden kazanıp Zonguldak'a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

ORTAK HEDEFİMİZ ZONGULDAK'TIR

Şehrimizde devam eden yatırımların yarım kalmadan tamamlanması, hızla bitirilmesi ve yeni eser ve hizmetlerin katlanarak artması ortak hedefimizdir. Zonguldak'ımızın birliğe ihtiyacı vardır.

Gönlü hangi siyasi partide olursa olsun, tüm hemşehrilerimizi, hizmette, eserde ve büyümede "Zonguldak Birliğine" davet ediyorum. 01 Nisan 2024'de, Cumhuriyetimizin ilk ili oluşumuzun 100. yılında; Haydi Başlasın "ZONGULDAK YÜZYILI' 'diyorum" dedi.