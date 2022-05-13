AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Türk Dil Bayramı için anlamlı klip

Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe dilinin konuşulması için 13 Mayıs 1277 tarihinde ilan ettiği fermana istinaden her yıl 13 Mayıs Türk Dil Bayramı olarak kutlanıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bu anlamlı günü, anlamlı bir video ile kutladı.

'TÜRKÇE KONUŞACAĞIM'

İl Başkanı Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yıllar önce bir öğrencinin "Başbakan olursanız yabancı ülke liderleriyle hangi dilde konuşacaksanız" sorusuna "Türkçe konuşacağım" cevabını verdiği videoyu paylaştı. Kabaktepe'nin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. Türk Dil Bayramı'nı anmak için en çok paylaşılan içeriklerden biri oldu.

'BİZ BU TARİHİ HEM YAŞIYORUZ HEM YAZIYORUZ'

İl Başkanı Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Şimden gerü hiç kimesne Türki dilinden gayri dil söylemeye" diye başlayıp "Diğer ülkelerin liderleriyle Türkçe ile konuşacağım" diyerek devam eden bir tarih. Biz bu tarihi hem yaşıyoruz hem yazıyoruz. Türk Dil Bayramı kutlu olsun."