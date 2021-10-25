AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan manidar paylaşım! İstanbul’da ’U’laşım emin ellerde

Metro hattını yapmayan İBB'ye yönelik AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan manidar bir paylaşım yapıldı. İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'da "U"laşım emin ellerde. CHP'li İBB yönetiminin yapmayıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın üstlendiği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Yüzde 72'si tamamlanan ve yıl sonunda hizmete alınması planlanan metro hattıyla ilgili detaylar.

İstanbul'da yol, köprü, tünel, altyapı gibi pek çok projeyi sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız metro çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Ray Kaynağı Töreni gerçekleştirildi.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmadığı gibi metro hattını da yapmayan CHP'li İBB yönetiminden devralınan projede sona gelindi. Yüzde 72'si tamamlanan metro hattının bu yıl sonunda hizmete alınması hedefleniyor.

Toplam 6,2 km uzunluğuna sahip metro hattı; Başakşehir Metrokent'ten başlayıp Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar istasyonlarının ardından, Kayaşehir Merkezine kesintisiz ulaşım sağlayacak. Günde 70 bin yolcu taşınabilecek.

Metrokent İstasyonu'nda, Bağcılar-Kirazlıdere Başakşehir-Olimpiyatköy hattı ile; Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile entegre olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız'ın, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'yla birlikte 7 metro projesi eş zamanlı olarak devam ediyor. Her zaman sağ duyusuna inandığımız, kadirşinas halkımızın, 'Suyu getiren ile testiyi kıranı' göreceğine inanıyoruz.