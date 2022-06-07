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Giriş Tarihi: 7.6.2022 11:31 Son Güncelleme: 7.6.2022 12:36

Son dakika: AK Parti Milletvekili Akay'ın odasına silahlı saldırı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Son dakika: AK Parti Milletvekili Akay’ın odasına silahlı saldırı

Son dakika bilgisine göre AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın Köy Odasına Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tarandı.

Akçakale ilçesine bağlı Büyücek mahallesinde meydana gelen olayda, gece geç saatlerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın Köy Odasına Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tarandı. Aynı saatlerinde Milletvekili Ahmet Akay'ın kardeşi Ali Akay'ın da evi tarandı.

Olay ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipleri çevrede boş mermi kovanı ve delil topladı. Silahlı saldırı olayını duyan akrabaları ise olay yerine akın etti. Olayla ilgili Jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Son dakika: AK Parti Milletvekili Akay'ın odasına silahlı saldırı
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