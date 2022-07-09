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Giriş Tarihi: 9.7.2022 11:53 Son Güncelleme: 9.7.2022 12:18

AK Parti yetki verdi: Gözler İBB ve Sarıyer Belediyesi’ne çevrildi

İBB meclisinde Sarıyer Rumeli Hisarı ve Pınar Mahallelerinin 40 yılı aşkın süredir devam eden tapu sorunu çözüldü. Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi’nde 93 bin 500 metrekarelik konut alanı ile Sarıyer Pınar Mahallesinde iki farklı parselde toplam 318 bin metrekarelik alan komisyonun ‘Sadece üzerinde binası olan hak sahiplerine Gecekondu Kanunu ve İmar Affı kanunu uyarınca satışı uygundur’ görüşü doğrultusunda kabul edildi. AK Parti grubu, Sarıyer Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in Pınar Mahallesi ve Rumeli Hisarındaki vatandaşların tapularını, emlak beyanı üzerinden vereceğini ifade etmesinin ardından İBB’ye yetki verdi. Şimdi gözler tapu verilmesi konusunda İBB ve Sarıyer Belediyesinde…

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AK Parti yetki verdi: Gözler İBB ve Sarıyer Belediyesi’ne çevrildi

İBB meclisi 2'nci oturumunda Sarıyer Rumeli Hisarı ve Pınar Mahallelerinin 40 yılı aşkın süredir devam eden tapu sorunu çözüldü. Komisyonlardan gelen raporlara göre Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi'nde 93 bin 500 metrekarelik konut alanı ile Sarıyer Pınar Mahallesinde iki farklı parselde toplam 318 bin metrekarelik alan komisyonun 'Sadece üzerinde binası olan hak sahiplerine Gecekondu Kanunu ve İmar Affı kanunu uyarınca satışı uygundur' görüşü doğrultusunda kabul edildi. Meclisten geçen maddelerle ilgili söz alan Ak Partili Meclis üyesi Hüseyin Coşgun, hak sahiplerine tapu devrinin kırmızıçizgileri olduğunu belirterek, belediyelerin taleplerini vatandaşın lehine olacak şekilde tadil ettiklerini kaydetti. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de AK Parti grubunun Sarıyer'deki tapu sorunu çözmesi nedeniyle teşekkür etti.

3'ÜNCÜ KİŞİLERE SATIŞI YAPILAMAYACAK

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise Pınar Mahallesi ve Rumeli Hisarındaki hak sahiplerine tapularının emlak rayici üzerinden verileceğini ifade etti. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ise "Vatandaşın mağdur olmaması için başından beri olmasını istediğimiz emlak rayiç bedeli üzerinden satış yapılması konusunda baskılarımız sonuç verdi. Ayrıca sadece üzerinde binası olan hak sahiplerine satış yapılabilmesi ve 3'üncü kişilere satış yapılamaması şartımız da vatandaşımız için öne sürdüğümüz diğer bir şarttı. Şimdi bu iki şarta uygun hareket edilmesi koşuluyla yetki verdiğimiz İBB'nin en kısa zamanda vatandaşın tapularını verecek şekilde çalışıp çalışmadığını takip edeceğiz" dedi.

'ARTIK BAHANELERİ KALMADI'

Açıklamalarının sonunda Sarıyer ve İBB tapu verme konusunda artık bir bahanesi kalmadığını ifade eden Halil İbrahim Kurşun, "Artık hiçbir bahaneleri kalmadı. Umalım ki söz verdikleri şekilde emlak rayici üzerinden ve '3'üncü kişilere satılamaz' şartına bağlı kalarak vatandaşların tapularını verirler" diye konuştu.

Tapu meselesine harcadıkları mesai ve emekten dolayı Sarıyer ve İBB meclis üyesi Hüseyin Coşgun ve Saim Kadıoğlu olmak üzere tüm belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Öte yandan Pınar ve Rumeli Hisarı mahallesinde vatandaşa tapu verilmeden, mağduriyetler olup olmadığı süreç içinde netleşmeden, diğer hiç bir mahallenin İBB meclis gündemine gelmeyeceği hususunda tüm meclis grupları ile Sivil Toplum Kuruluşları anlaşmaya vardı.

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AK Parti yetki verdi: Gözler İBB ve Sarıyer Belediyesi’ne çevrildi
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