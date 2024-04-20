Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan'dan, CHP'li belediyelere gönderme: Enkaz edebiyatı yapıyorlar
Giriş Tarihi: 20.4.2024 18:43 Son Güncelleme: 20.4.2024 18:50

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan'dan, CHP'li belediyelere gönderme: Enkaz edebiyatı yapıyorlar

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak CHP’li belediyelerin algı yaparak enkaz edebiyatı yaptığını söyledi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan’dan, CHP’li belediyelere gönderme: Enkaz edebiyatı yapıyorlar

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak CHP'li belediyelerin önümüzdeki dönemdeki beceriksizliklerine bahane bulmak için "enkaz edebiyatı" yapmaya çalıştığını söyledi. Kendi belediyelerinde durumun açıkça ortada olduğunu ifade eden Çağlayan, "Algı yapmayın, bahane üretmeyin" diyerek şöyle dedi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan faaliyet raporundan anlaşılacağı üzere 2019-2024 yılları arası CHP'nin İzmir'de yönettiği belediyelerin toplam borcu yaklaşık 100 milyar liradır! Belediye başkanlarının tamamına yakınının değiştiğini dikkate alacak olursak, CHP'li belediyelerin CHP'li belediyelere devrettiği borç durumu bu şekildedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu rakam iki katına çıkıyor, Ankara'yı da hesaba katarsak CHP belediyelerindeki borç uçsuz bucaksız bir hal alıyor. Önümüzdeki dönemdeki beceriksizliklerine bahane bulmak için 'enkaz edebiyatı' yapmaya çalışanların manipülasyonu kendi belediyelerinin borç batağında olduğu gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu. CHP belediye başkanlarına önerimiz, sadece vatandaşlarımıza hizmete odaklanmalarıdır. Hizmet ve eser ortaya koyamayacakları için şimdiden bahane üretmesinler."

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AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan'dan, CHP'li belediyelere gönderme: Enkaz edebiyatı yapıyorlar
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