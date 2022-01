AK Parti’den büyük seferberlik: Can dostlar unutulmadı!

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "7 gün 24 saat esasına göre devletimizin tüm kurumları ve ülkemizin dört bir yanında hizmetleriyle belediyelerimiz, ayrıca tüm teşkilatlarımız vatandaşlarımızın yanında oldu, ihtiyaç sahiplerini gözetti. Mevsim koşulları dolayısıyla meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukların ve mağduriyetlerin önüne geçecek çok önemli çalışmaları hayata geçirdi.

Bununla birlikte şehirlerde ve doğada birlikte yaşadığımız hayvan dostlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için biz de tüm il ve ilçelerimizde Gençlik Kollarımız ile birlikte kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Şehirlerimizin merkezlerinde ve merkezden uzak kırsal alanlardaki farklı noktalarda can dostlarımız için yem ve mama bırakılması, ağaçlara kuşlar için meyveler takılması, pencere önlerine ekmek kırıntıları koyulması gibi çeşitlendirilebilecek eşzamanlı çalışmalar yapıyoruz. İnancımız ve medeniyetimiz bizlere tüm canlılara hürmeti öğütler.

Bu anlayışın rehberliğinde çalışmalarımız teşkilat mensuplarımızın, konuya hassasiyeti olan vatandaşlarımızın, hayvan severlerin, gençlerin ve çevre gönüllüsü Cemre'lerin geniş katılımıyla hayata geçiyor. Sıfır atık yaklaşımını çalışmamızın merkezine alıyor, özellikle atık malzemeleri geri dönüşüm ile can dostlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanıyoruz. 'Bize Emanet' diyerek sürdürdüğümüz çalışmamız ile tüm canlıların bizlere emanet olduğu, aynı zamanda korunup gözetilmesi gerektiği vurgusu yapıyoruz. Bu seferberliğe katılan ve destek veren teşkilatlarımıza, genç kardeşlerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

CAN DOSTLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Karaaslan, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu'nun ardından Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sahipsiz hayvanlar için AK Partili belediyelerimize yönelik bakımevleri ve barınakların kurulması, mevcutların şartlarının daha da iyileştirilmesi yönündeki çağrısıyla birlikte yerel yönetimlerimiz hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de can dostlarımız için hızla harekete geçti. Barınakların koşullarının iyileştirilmesi, gıda atıklarından mama üretilmesi gibi konularda can dostlarımız için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.