Haberler Yaşam Haberleri AK Parti’den CHP’li Polat’a büyük tepki: ‘’Bu hakaret dili; acizliktir, edep yoksunluğudur…’’
Giriş Tarihi: 26.8.2023 16:36 Son Güncelleme: 26.8.2023 17:07

AK Parti’den CHP’li Polat’a büyük tepki: ‘’Bu hakaret dili; acizliktir, edep yoksunluğudur…’’

CHP Dikili İlçe kongresinde konuşan CHP İzmir milletvekili Mahir Polat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etti. Polat’a tepki gecikmedi.

ERTAN GÜRCANER
AK Parti’den CHP’li Polat’a büyük tepki: ‘’Bu hakaret dili; acizliktir, edep yoksunluğudur…’’

CHP Dikili İlçe kongresinde konuşan CHP İzmir milletvekili Mahir Polat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Polat'a tepki gecikmedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine karşılık, ''CHP; tüm hayatını ülkesi ve milletine adayan, dünya mazlumlarının hamisi olan Cumhurbaşkanımıza hakaret edebilecek kadar seviyesiz bir noktaya getirmiştir. Bu hakaret dili; acizliktir, edep yoksunluğudur; içinde çırpındıkları haset, kin ve nefret çukurunun ürünüdür!'' dedi.

SAYGILI: "BU HAKARET DİLİ ACİZLİKTİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadelerde bulundu, ''Siyaseti; ahlak ve edep sınırı tanımadan yapmakta ısrar eden CHP; tüm hayatını ülkesi ve milletine adayan, dünya mazlumlarının hamisi olan Cumhurbaşkanımıza hakaret edebilecek kadar seviyesiz bir noktaya getirmiştir. İzmir Milletvekilleri Mahir Polat'ın, ağzından tükürükler çıkararak hakaret ettiği kişi; bu ülkenin, bu milletin; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıdır. Bu, ne eleştiridir ne de muhalefet etmektir! Bu hakaret dili; acizliktir, edep yoksunluğudur; içinde çırpındıkları haset, kin ve nefret çukurunun ürünüdür! Bu hakaret; düşünce ve ifade hürriyeti ile açıklanamaz… Cumhurbaşkanlığı makamına ve dolayısıyla milli iradeye hakaret eden bu dilin zehri, asıl ahlaksızlığı sergileyenlerin, kendilerinin sonunu getirecektir ki onlar; kaset kumpaslarıyla liderlik koltuğuna oturanlar, birbirlerinin üzerine basarak parti içinde iktidara gelenlerdir! Bu dilin sahipleri; milletin iradesine hakareti kendilerine hak gören pespaye bir siyasetin temsilcileridir. Elbette bu densizliğin hesabı hukuki yollarla sorulacaktır ve bizler de bu sürecin en yakın takipçileri olacağı." dedi.

BURSALI: "LEKESİ SIÇRAYAN ÇİRKEFSİN"

AK Parti'li Şebnem Bursalı ise CHP'li Mahir Polat'a çok sert sözlerle yüklendi. CHP'li Polat'a: "Siyaset tarlasında hala öküzle çift süren siyaset kurnazısın" diyen Bursalı, Polat'a siyasette seviye hatırlatması yaparak şunları söyledi: "Halk içinde bir sözümüz vardır Polat'ın durumu da aynı o hesap; Vekil olmuş ama adam olamamış! Bu sözleriyle Siyaset tarlasında hala öküzle çift süren siyaset kurnazısın. Lekesi sıçrayan çirkefsin. Kendi partisinin kongrelerinde yuhalanmaktan, kendi mahallesinde bile kapısını çalacak 10. Köy bulamayan bir siyaset esnafı kalkmış milletin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına dil uzatma hadsizliğinde bulunmuş. Bu halinle vasatlık seviyesinin de dibisin! Bu üslup ve siyaset seviyesi aslında CHP'nin bildik seviyesi. Son 22 yılda 13 kez bu seviyeye pirim vermeyen bu necip millete ve sandıkta yenemedikleri AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak hakaret ve iftiralarla saldıranlara en güzel cevabı niye milletimiz verecektir. Milletin oylarıyla iki Kez seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakaret, Türk milletine hakarettir. Cumhurbaşkanımıza hakaret, devletimize hakarettir. Haddini bil!'' dedi.

İNAN: "BAŞAHLAKSIZ"

Polat'a bir tepki de AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. Polat'a Ahmakbaşı Mahir, Başahlaksız Mahir; Adam değilsin, bunu zaten bilmektesin. İzmir'de zaten adam değilsin, Efendi olup, haddini bileceksin!" diyen İnan sözlerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Adam ol terbiyesizliği bırak. Seçimler için terörle ittifak yaptınız, bu ahlaksız menfaatle bile milletten tokadı bir güzel yediniz. Seçimden sonra delegelik uğruna da parti içinde ahlaksız çıkar savaşına girdiniz. İzmir'de kooperatif yalanı altında yolsuzluk yaptınız, ahlaksızlığınızı ortaya çıkardık, yine ortada kaldınız. Bundan sonra senin adın Ahlaksız Mahir. Seni artık tüm İzmir, Ahlaksız Mahir olarak çağıracak. İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep... Okusa alim olsa; yine merkep yine merkep." İfadelerine yer verdi.

İml Başkanı Saygılı ile milletvekilleri Bursalı ve İnan'ın paylaşımları büyük ses getirdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ı Cumhurbaşkanı Erdağan hakkında sarf ettiği sözlerden ötürü sert bir dille eleştirdi.

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AK Parti’den CHP’li Polat’a büyük tepki: ‘’Bu hakaret dili; acizliktir, edep yoksunluğudur…’’
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