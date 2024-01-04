AK Partili Bursalı’dan Soyer’e altyapı tepkisi: Peki İzmirliler de bu yatırımları görebilecek mi?

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Afetlere dirençli İzmir ve temiz bir Körfez için dev adımlar" başlıklı açıklamasını değerlendirdi. 5 yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı açıklamayı "dostlar alışverişte görsün" ifadesiyle özetleyen Bursalı, "Geldi gidiyor, hala dirençli kent diyor, hala temiz Körfez diyor. Ama İzmir'e her yağmurda sel basıyor, deniz biraz yükseldiğinde sular Alsancak'ı kaplıyor. Körfez'deki koku ise devam ediyor. 11 milyar TL'lik yatırım yapıldığı söyleniyor. Peki bu yatırımları İzmirliler de görebilecek mi? Zira son yaşadıklarımızdan sonra bu yatırımların pek de işe yaradığını söyleyemeyiz. Tam bir Nasreddin Hoca fıkrası. Hani diyor ya Hoca kedi burada ise ciğer nerede, yok bu ciğerse kedi nerede? Biz de şunu soruyoruz: Alsancak göl oluyorsa yatırım nerede? Yok eğer yatırım varsa neden işe yaramıyor?" şeklinde konuştu.
"YATIRIM DEĞİL HAYAL KIRIKLIĞI TARİHİ"
Bursalı, yağmur suyu ayrıştırma hatlarına ilişkin eleştirilerini de dile getirdi. İZSU'nun 300 kilometre uzunluğunda hat imalatı yapıldığını açıkladığını anımsatan AK Partili Bursalı, "Yaptıysalar ellerine sağlık. Ama ister istemez aklımıza 'Peki yapıldıysa son yağışların ardından Körfez neden çamur rengine döndü?' sorusu geliyor. Bunlar ya 300 kilometrenin ne kadar olduğunu bilmiyorlar ya da yaptıkları hatları henüz devreye almadılar. Sözünü ettikleri uzunlukta yağmur suyu hattı demek, insanın vücudundaki damarlar gibi İzmir'in sarılması demektir. Ama gelin görün ki yağmur sularının önüne kattığı tüm pislik ve çamur Körfez'e aktı. Tarihi dedikleri yatırımı göremedik ne yazık ki. Dolayısıyla İzmir'in altyapısına yapılan yatırım değil, İzmirlinin uğradığı hayal kırıklığı tarihidir" dedi.
"İZSU, ÇİĞLİ'DE SUÇÜSTÜ YAKALANDI"
Şebnem Bursalı, Tunç Soyer'in göreve başlarken en büyük vaatlerinden birinin yüzülebilir Körfez olduğunu anımsattı. "Kendisi yüzmek için dış Körfez'i tercih ediyor" diyen Bursalı şunları kaydetti. "Israrla Körfez'in temiz olduğunu söylüyorlar ama maalesef İzmirliyi yanıltıyorlar. Kısa bir süre önce İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan analiz sonuçlarını konuştuk.
Körfez'in kirlilik oranı ölçüm cihazlarının üst sınırının bile üstünde çıktı. Atık suları arıtmak için kurulan Çiğli'deki tesisten Körfez'e pis suların deşarj edildiğini yine aynı ekipler tespit etti. Şimdi çevreye bu kadar duyarsız kalıp bir de üzerine 'şu kadar yatırım yaptık. Bu kadar hat döşedik.' derseniz samimiyetinizi herkes sorgular."
"31 MART, İZMİR YÜZYILI'NIN MİLADI OLACAK"
"İzmirimiz için nasıl 9 Eylül tarihi öneme sahipse, 31 Mart'ta öyle olacak. İzmir yıllardır süren bir esaretten kurtulacak. Bugüne kadar sadece kendisine sunulanla yetinmesi istenen İzmirli zincirlerini kıracak. Her seçimde çantada keklik görülen hemşehrilerimiz bu gidişe bir dur diyecek. 31 Mart, İzmir Yüzyılı'nın miladı olacak. İzmir ve İzmirli AK Parti Belediyeciliği ile tanışacak. Ve o günden sonra İzmir her alanda hak ettiğini alacak." İfadelerini kullandı.