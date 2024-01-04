AK Partili Bursalı’dan Soyer’e altyapı tepkisi: Peki İzmirliler de bu yatırımları görebilecek mi?

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Afetlere dirençli İzmir ve temiz bir Körfez için dev adımlar" başlıklı açıklamasını değerlendirdi. 5 yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı açıklamayı "dostlar alışverişte görsün" ifadesiyle özetleyen Bursalı, "Geldi gidiyor, hala dirençli kent diyor, hala temiz Körfez diyor. Ama İzmir'e her yağmurda sel basıyor, deniz biraz yükseldiğinde sular Alsancak'ı kaplıyor. Körfez'deki koku ise devam ediyor. 11 milyar TL'lik yatırım yapıldığı söyleniyor. Peki bu yatırımları İzmirliler de görebilecek mi? Zira son yaşadıklarımızdan sonra bu yatırımların pek de işe yaradığını söyleyemeyiz. Tam bir Nasreddin Hoca fıkrası. Hani diyor ya Hoca kedi burada ise ciğer nerede, yok bu ciğerse kedi nerede? Biz de şunu soruyoruz: Alsancak göl oluyorsa yatırım nerede? Yok eğer yatırım varsa neden işe yaramıyor?" şeklinde konuştu.