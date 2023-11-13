AK Partili Çankırı’dan CHP’li Başkan Soyer’e: Kemeraltı esnafı seni bekliyor, hadi gel yürü bakalım burada

AK Parti İzmir Milletvekilli Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Konak İlçe Teşkilatıyla beraber kentte etkisini gösteren yağmur sonrasında tarihi Kemeraltı çarşısını ziyaret etti.

ESNAFTAN SOYER'E TEPKİ

Yağış sonrası adeta çamur geçidine dönen Kemeraltı'nda sorunları tek tek dinleyen Çankırı'ya bazı esnaflar; "Çok şikayetçiyiz. Bu kadar rezillik olur mu ya? Turist buraya gelip 'köy' diye söylenip gidiyor. Biz tarlada gezsek daha iyi. 8 aydır burası böyle. Bir şey de söylemiyoruz. Neticede burada esnafız. Bizim köyün yolları buradan daha güzel" sözleriyle büyükşehir belediyesine tepki gösterdi.

"HARMAN DÖVMEK KEÇİNİN İŞİ DEĞİL"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kemeraltı'nın 50 yılını kurtaracak bir çalışma olarak adlandırdığı ancak bölgede aylardır keşmekeşe dönüşen ve bitmeyen çalışmaya tepki gösteren Çankırı; "Sayın Soyer İzmir'deki görevini iğneyle kuyu kazmak olarak tanımlıyor. Neden? Engel olan nedir? Sayın Soyer çalışmak ve hizmet etmek istedi de kim engel oldu? İzmir'i kuyuya çevirdiniz şimdi de kalkıp elinizde olup da kullanmadığınız imkanları 'iğne' olarak tabir ediyorsunuz. İğneyi de çuvaldızı da siz hak ediyorsunuz. Artık kabul edin, her işin bir yapılma biçimi ve ustası vardır. Neticede çanağa ne doğrarsan kaşığa o çıkar. Dolayısı ile İzmir'de vatandaşlar artık her şeyin farkında. Bu kenti yönetemiyorsunuz. Vatandaşa hizmet vals yapmaya benzemez" dedi.

ÇANKIRI, SOYER'İN O SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Öte yandan yaşanan tepkiler sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 4 Kasım Cumartesi günü Youtube kanalı üzerinden yayımlanan bir programda kentin beklentilerinin karşılanmasına yönelik soruya karşı verdiği yanıt, söylemle icraat arasındaki uçurumu ortaya koydu. Çankırı bahse konu olan yayında Soyer'in, "Biz alt yapıya yatırım yapıyoruz. Çalışkan bir belediye başkanı olduğumu İzmirli biliyor. Dünyayı İzmir'e davet edeceğiz. İzmir'i dünyayla buluşturacağız. İzmirli de memnun. Kentte yaşayanlar da memnun, biz ölçüyoruz. Ölçümlerden çıkardığımız sonuç, bir memnuniyet var. Aydınlatmaları da yapacağız ve 24 saat yaşatacağız bu kenti" Sözlerini hatırlatarak, "Tunç Soyer, Kemeraltı esnafı seni bekliyor. Hadi gel yürü bakalım buradan." dedi.