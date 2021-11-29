Ak Partili Çelik’ten Menemenliler’e teşekkür

Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda, Menemenli vatandaşlar ile buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a halk büyük ilgi gösterdiğini ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, Menemenliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini hazırladıkları pankartlar ve evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden attıkları karanfillerle bir kez daha gösterdiğini söyledi. Menemen'e girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı 200 ü aşkın traktörleri ile Menemenli çiftçiler karşıladığını hatırlatan Çelik, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan bu müthiş sevgi gösterisine kayıtsız kalmayarak konuşmasında sözlerine 'Muhteşemsin Menemen. Bana şimdiden 2023'ün müjdesini veriyorsunuz.' diye başladı. dedi.

BU BAŞARI HEPİMİZİN

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, "Öncelikle Menemenli hemşerilerime teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın şirin ilçemiz Menemen'i ziyaret ederek, ilçemizde program düzenleyip, toplu açılış töreni yapması bizleri ve tüm Menemenli hemşerilerimizi fazlasıyla gururlandırdı. Yoğun program temposuna hazırlık aşamasında İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli öncülüğünde Menemen İlçe Teşkilatımız ve Menemen Belediyemiz uyumlu çalışarak bu görevi başarı ile atlatmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın Menemen'e gelmesi, Menemen tarihinde övünülecek bir nokta olmuştur. AK Parti İzmir İl Teşkilatımız ile birlikte koordineli bir şekilde hazırlandığımız ve Menemen Belediyesi ile çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bu süreç halkın gözünde bütünleştirici bir izlenim yaratmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ı görmek için program alanını dolduran vatandaşlar fazlasıyla mutlu bir şekilde alandan ayrıldılar. Bu başarı bütün AK Parti ailesinin başarısıdır. Cumhurbaşkanımıza siyasi parti gözetmeksizin bütün Menemen halkının büyük sevgisi var. Menemenimizden dünyaya seslenen Sayın Cumhurbaşkanımız, açılmış olan ekonomik kurtuluş savaşında, tüm halkın devletimizin yanında olduğunu bir kez daha görmüştür. Bizlerde Menemen halkı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan ve Devletimizin yanındayız" dedi.

TOPLU AÇILIŞ VE ENGELLİ BULUŞMASI

Menemen'deki programına Alsancak Stadı ve 96 tesisin toplu açılış kurdelesini keserek devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Menemende bulunan tarihi Taşhan'da düzenlenen 'Engelleri Birlikte Aştık' İzmir Buluşması'na katıldıktan sonra halk tarafından yine aynı coşku seli ile Menemenden uğurlandı.