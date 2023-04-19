AK Partili İnan'dan PKK elebaşı Kalkan'a tokat gibi cevap: "Duran Kalkanlar değil, Hasan Tahsinler kazanacak..."

Cumhur İttifakı'nı hedef alan PKK elebaşı Kalkan, "MİT PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber oldu. Saldırılarını daha çok devam ettiriyor. Her gün ölülerimiz var. Hem de onlarca." sözleriyle hezimet itirafında bulundu. PKK elebaşı, "Bu devlet aşılmalı artık. Bitti yani. Değişim mücadelesi böyle olacak. Muhalefetin de buna göre olması lazım" şeklindeki açıklamalarına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan'dan tokat gibi yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İnan, Kurtuluş Savaş'ında Yunan ordusuna ilk kurşunu atan İzmirli Gazeteci Hasan Tahsin'i örnek göstererek, şunları dile getirdi "Duran Kalkanlar değil, Hasan Tahsinler kazanacak... Biz İzmiriz!" ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

İnan'ın paylaşımı sosyal medyada da büyük ses getirdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İnan'ın açıklamasının altına yorum yaparak HDP ile ittifak yapan CHP'ye ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterip terör örgütü PKK'yı lanetledi.