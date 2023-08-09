AK Partili Kılıç’tan, Gaziemir Meydanı çıkışı: İş bilmezliğin dik alasıdır!

ALMADIKLARI ÖNLEMDEN DOLAYI BİR KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

"Projenin tamamlanması durumunda esnaf mağdur olacak, Gaziemir halkının keyifle zaman geçireceği alan belediye eliyle yok edilecektir.'' diyerek sözlerine devam eden AK Partili Kılıç, sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Burada yapılmak istenen açık açık Gaziemir Meydanı'ndaki esnafın iş yapmasını engellemek ve belediyenin tadilat yapmış olduğu kendi kafelerine müşteri sağlamaktır. Proje başladığından beri moloz, taş ve toprak yığınlarının içinde meydanımızı kullanmak zorunda olan halkımızın ne mal ne de can güvenliği kalmamıştır. Can güvenliği demişken, kısa zaman önce kıymetli bir hemşehrimizin başına gelen talihsiz olay durumun vahametini, özellikle çocuk ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın nasıl bir tehlikeye maruz kalabileceklerini ortaya koymuştur. Kıymetli hemşehrimiz ayağı takılıp düşerek beyin kanaması geçirmiş kaburgaları kırılmış ve ölümden dönmüştür. Belediye, olayın ardından meydanın dört bir yanına derme çatma uyarı tabelaları koyarak adeta bir şark kurnazlığı ile sorumluluğu üzerinden atıp vatandaşı suçlu konumuna düşürmek istemektedir."