AK Partili Kılıç’tan, Gaziemir Meydanı çıkışı: İş bilmezliğin dik alasıdır!

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erdem Kılıç, Gaziemir Meydanı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenmesi için başlatılan projenin yanlış zamanda başlaması ve hala bitirilmemesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Hiç bir planlama yapılmadan 20 Nisan'da başlayan meydan çalışmalarında önce tüm dükkanların tentelerinin sökülerek esnafın kavurucu yaz günlerinde sıcağa mahkum edildiğini belirten Başkan Kılıç, ''Esnafın en çok iş yapacağı, Gaziemir halkının en çok zaman geçireceği yaz döneminde, insanların gözünün içine baka baka bu projeye başlamak iş bilmezliğin dik alasıdır. İşin uzmanlarına göre maksimum 45 günde bitmesi gereken projenin ihalesine, 180 gün olarak çıkılmıştır. Buna rağmen 15 Ağustos'ta biteceği taahhüt edilen meydan projesi, bir bilinmezliğin içinde hiç bir açıklama yapılmaksızın ortada durmakta ve Gaziemir Meydanımız can çekişmektedir.'' dedi.
ALMADIKLARI ÖNLEMDEN DOLAYI BİR KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
"Projenin tamamlanması durumunda esnaf mağdur olacak, Gaziemir halkının keyifle zaman geçireceği alan belediye eliyle yok edilecektir.'' diyerek sözlerine devam eden AK Partili Kılıç, sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Burada yapılmak istenen açık açık Gaziemir Meydanı'ndaki esnafın iş yapmasını engellemek ve belediyenin tadilat yapmış olduğu kendi kafelerine müşteri sağlamaktır. Proje başladığından beri moloz, taş ve toprak yığınlarının içinde meydanımızı kullanmak zorunda olan halkımızın ne mal ne de can güvenliği kalmamıştır. Can güvenliği demişken, kısa zaman önce kıymetli bir hemşehrimizin başına gelen talihsiz olay durumun vahametini, özellikle çocuk ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın nasıl bir tehlikeye maruz kalabileceklerini ortaya koymuştur. Kıymetli hemşehrimiz ayağı takılıp düşerek beyin kanaması geçirmiş kaburgaları kırılmış ve ölümden dönmüştür. Belediye, olayın ardından meydanın dört bir yanına derme çatma uyarı tabelaları koyarak adeta bir şark kurnazlığı ile sorumluluğu üzerinden atıp vatandaşı suçlu konumuna düşürmek istemektedir."
BU SENE NEDEN BU PROGRAMI TEKRARLAMADI
Görsel medyada geçtiğimiz senelerde "Halka hesap veriyoruz" adıyla programlar yapan, Gaziemir Meydanı'nda tadilatını yaptığı birkaç projeyi anlatıp vatandaştan soru almadan tabiri caizse meydandan kaçan Belediye Başkanı bu sene neden bu programı tekrarlamamıştır? Verilemeyecek hesabı mı vardır,yoksa ortada hesap verilecek bir meydan mı kalmamıştır?
BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya yüklenen AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erdem Kılıç, ''Başkana soruyoruz; ilçemizin savsaklandığını, değersizleştirildiğini, kaale alınmadığını görmüyor musun? Ya da görmek mi istemiyorsun? Niçin meydanına, insanına, ağacına, esnafına ve ilçenin onuruna sahip çıkmıyorsun? Sayın Başkan; senin gözlerin kör vicdanın sağır olmuş olabilir. Gaziemir'imize karşı yapılan bu haksızlığa duyarsız kalabilirsin.
Halkımıza yapılan bu saygısızlığa dur diyecek cesaretin de olmayabilir. Ancak unutulmamalıdır ki Gaziemir sahipsiz değildir. AK Parti Gaziemir teşkilatı olarak neşesi çalınan, cıvıltısı susturulan meydanımızın bir an önce hak ettiği görünüme kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Gaziemir halkının bu meseleden dolayı sekteye uğrayan sosyal, ekonomik ve kültürel yaşantısına ayrıca sağlık ve can güvenliğine ilişkin hak hukuk ve menfaatlerinin korunması için sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Aramızda kalsın Başkan! 8 ay sonra yolcudur abbas, elbet bu meydan böyle kalmaz!'' dedi.