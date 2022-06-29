AK Partili Mısırlı; "İZSU Borsaya kote olmuş holding gibi yönetiliyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim meydanlarındaki 'sosyal belediyecilik' söylemi havada kaldı. Elektrik fiyatlarındaki artışı bahane eden Soyer, geçtiğimiz Ocak ayından bu yana içme suyuna yüzde 140 ile yüzde 164 arasında değişen oranlarda zam yaparak İzmirliyi adeta en temel tüketim maddesi olan içme suyuna hasret bıraktı.

ÇİFTÇİYE DE ACIMADI

Soyer'in zam furyasından sadece kentli değil tarımsal üretim yapan çiftçi de nasibini aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı; "Her fırsatta 'Başka bir tarım mümkün' diyen Soyer çiftçiye, İstanbul'daki tarım sulama fiyatlarından 17 kat, Hollanda hükümetinden ise yüzde 163 daha pahalı su satıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı korumak ve sahip çıkmak böyle mi olur" diye konuştu.

TEMMUZ'DA YİNE ZAM

Tunç Soyer döneminde İZSU tarifelerinde yapılan kademe değişikliği ve zamların yanı sıra her ay ÜFE zammı da yapıldığını hatırlatan Mısırlı, "Temmuz ayı itibariyle konutlarda atık su bedeli ile birlikte 0-10 metreküp tüketimde suyun tonu 15 lira 33 kuruşa çıkacak. 11-20 metreküp tüketimde ise metreküp fiyatı 18 lira 24 kuruş olacak. 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise metreküp fiyatı atık su bedeli ile birlikte 34 lira 16 kuruşa yükselecek. Zamlı tarife 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Geçtiğimiz yıla göre hesaplandığında bu yüzde 140 ile yüzde 164 arasında bir artış demek." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYU İZMİR'DE

Temmuz ayında yapılacak yüzde 23,76'lık zam oranı ile İzmir'in içme suyunun Türkiye'nin en pahalı içme suyu olma ünvanını açık ara koruyacağını ifade eden Mısırlı; "4 kişilik bir ailenin insani tüketim amaçlı su ihtiyacı 21 metreküptür. İZSU'nun tarifesine göre bakıldığında 4 kişilik bir aile metreküp başına İzmir'de 34,16 TL ödemek zorunda kalacaktır. Bu rakam İstanbul'da 12,51 TL Ankara'da ise 16 lira 98 kuruştur. İzmirli vatandaşlarımız İstanbul'dan % 172 Ankara'dan % 102 daha pahalı su kullanmak zorunda bırakılmıştır. Belediyelerin asli görevi en ekonomik, kolay ulaşılabilir ve temiz su temin etmektir. Aynı ekonomi içerisinde neden İzmir bu kadar pahalı suyu tüketiyor? Bunun ekonomi ile veya arıtma yatırımlarıyla açıklamak mümkün değildir. İZSU, arıtmalarıyla övünüyor ama İzmir maalesef kokuyor. Kentte üretilen suyun yüzde 33'ü arıtılmadan sisteme veriliyor. Yüzde 30'u ise kayıp kaçağa gidiyor. İZSU koruyamadığı suyu İzmir halkına fatura ediyor" diye konuştu.

ÇİFTÇİ BÖYLE KORUNMAZ

"Tunç Soyer her fırsatta 'Bir başka tarım mümkün' diyerek çiftçi ve üreticinin yanında olduğunu ifade etse de rakamlar tersini söylüyor" diyen Mısırlı; "İzmirli Hollandalıdan bile pahalı su kullanıyor" diye konuştu. Hollanda da yaşayan bir kişinin konutta, tarım ve hayvancılıkta suyun metreküpüne 0,72 Euro ödediğini, bunun da Türk parası ile 12 lira 60 kuruşa denk geldiğini ifade eden Mısırlı; "İZSU ise Hollandalının 12 lira 60 kuruşa kullandığı suyun metreküpünü İzmir'liye 34 lira 16 kuruştan satıyor. 'Alternatif Tarım' sloganla olmaz. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan yerlerde İstanbul M3 başına kademe gözetmeksizin 2 lira 08 kuruş öderken İZSU İlçe Tarımsal Sulamada M3 başına en düşük tüketimi, kademesi 7 lira 66 kuruş ile 34 lira 16 kuruş olarak faturalandırıyor. Yani İzmir'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımız, İstanbul'da aynı uğraşıyı veren çiftçi kardeşimize göre 3 ila 17 kat daha pahalı su kullanıyor. Sürekli Hollanda tarımını örnek veren Sayın Soyer, Hollanda tarımında kullanılan suyun İzmir'den % 163 daha ucuz olmasının nedenini sorgulamalıdır. Alternatif tarım sloganla yapılmaz, icraatla olur. Sayın Soyer'e tavsiyemiz, sosyal belediyecilik adı altında, çiçek, süt, koyun, keçi dağıtacağına, karakılçık buğdayını iki katı fiyatına alacağına, kamusal görevi olan gerek insani gerekse tarımsal sulamada kullanılan suyu İzmirliye daha ucuza ulaştırmaya çabalamasıdır. Kaldı ki bunlar belediyelerin asli değil tali görevleridir. Sayın Soyer her şeyden önce kamusal görevi olan gerek insani tüketim amaçlı gerekse tarımsal sulamada kullanılan suyu İzmir halkını müşteri gibi görmekten vaz geçerek en uygun fiyata vermelidir. " diye konuştu

TİCARETHANE GİBİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İZSU'yu ticarethane gibi yönetmekten vaz geçmesi gerektiğini belirten Mısırlı: "Sayın Soyer İZSU'yu bir tüccar mantığı ile yönetmektedir. İzmir'deki içme suyu, İZSU'nun borsaya kote olmuş holding şirketleri gibi her ay otomatik olarak faturalara yansıttığı ( ÜFE ) Üretici Fiyat Endeksi artışları ile Türkiye'nin en pahalı suyu haline gelmiştir. İZSU holding mantığını bırakıp temiz ve sağlıklı su nasıl üretirim, nasıl en ekonomik şekilde İzmir halkına ulaştırırıma odaklanmalıdır" diye konuştu.