AK Partili Ömer Arvas'tan Habertürk eleştirisi: "İktidara güvenenler yayına katılmasın!"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Habertürk televizyonu hakkında sosyal medya hesabından eleştirilerini yazdı. Eleştirilerini şu şekilde sıraları:

"HABERTÜRK "DERS" NİTELİĞİNDE YAYINLARA İMZA ATIYOR!"

"Habertürk televizyonu son yıllarda medya sektörüyle ilgili "ders" niteliğinde yayınlara imza atıyor! Sözde tarafsız özde operasyonel bir mecra haline gelen bu kanalda moderatörler de görevleri olan "ince işçilikliklerini" başarıyla yerine getiriyorlar.

"İSİMLERİ BELİRLERKEN BÜYÜK ÇALIŞMA YAPILDIĞI KESİN!"

"Hele bir de konuk seçimleri var ki isimler belirlenirken çok büyük çalışmalar yapıldığı kesin! Çok fazla şey konuşup ama özünde hiçbir şey söylemeyen muhalif isimler ve "zamanında en çok ben AK Partiliydim ama şimdi..." diyen isimler yazılmış oyunlarını keyifle "oynuyorlar."

"PEKİ NEDEN GÖSTERE GÖSTERE MUHALİF BİR YAYINCILIK YAPMIYORLAR?"

"Zaman zaman iktidarın doğru politikalarını savunmaya çalışan isimlerin söyledikleri de moderatör ve diğer konukların ince işçilikleriyle popülist söylemleri arasında kayboluyor. Muhalefet partilerinin kargaşalarını görmezden gelip programı tamamlamalarına girmiyorum bile... Peki neden göstere göstere muhalif bir yayıncılık yapmıyorlar? Çünkü o görevi yapan Tele1, HalkTv, FoxTv, KRT gibi kanallar var ve onlar salt muhalif kitleye hitap etmek için yeterli."

"İKTİDARA GÜVENENLER YAYINA KATILMAMASI GEREKİYOR!"

"Tablo bu kadar net ortadayken artık yapılması gereken belli: İktidara güvenen ve iktidara operasyon yapılmasını istemeyen isimlerin bu kanalın yayınlarına hiçbir şekilde katılmaması gerekiyor. Böylelikle bu kanal ait olduğu çizgide gözükecek ve insanları manipüle edemeyecektir."