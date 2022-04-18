AK Partili Özkan’dan göçmen açıklaması: İstismar etme gayretindeler!

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayarak, "Son 10 yıldır her ramazan ayında sistematik hale gelen bu saldırılarına karşı, elbette İsrail'den huzur, adalet ve barış beklentimiz yoktur. Buna mukabil uluslararası toplumun duyarsızlığı, hukuk, adalet ve barış için kurulmuş uluslararası teşkilatların ve yapıların sessizliği, bütün insanlığın vicdanını bir kez daha sızlatmaktadır. Eğer mesele petrol olsaydı, Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun, ABD'nin, Avrupa'nın teyakkuza geçtiğine tanık olurduk. Eğer mesele Batı'nın çıkarları olsaydı şu anda savaş çanları çalıyor olurdu. Ama mesele mazlum Filistin olunca, mesele Müslüman kanı olunca ne yazık ki dünya sessizliğe gömülmektedir. İşgalci İsrail'in, barbar, aymaz tutumunu ve Batı'nın, uluslararası kuruşlarının sessizliğini şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.