AK Partili Sürekli’den CHP’ye Buca Cezaevi planı salvosu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'den Buca Cezaevi planlarına yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi

GALEYAN YARATMA HÜNERLERİYLE SAHNEDELER!

Sürekli, "Yıllarca Buca Cezaevi yerine AVM dikme hayâl ve planlarının asıl sahibi CHP'nin Bakanlık planına itirazı, baştan sona nümayiştir! Kendi ayıplarını yok sayarak, tezgâhlarını örterek her detayıyla halkın yararına olan işlere karşı galeyan yaratma hünerleriyle yine sahnedeler. Aynı CHP; Bergama'da Millet Bahçesi'nin 'yeşil'ini umursamamıştır. Aynı CHP; Urla'da Antik Anadolu'nun 12 İyon kentinden biri Klazomenai'nin parsel parsel imara açılması kararına imza atmıştır. Aynı CHP; asırlık ağaçları yol planı yapma beceriksizliğine kurban etmiştir" dedi.

URLA'DAKİ TARİH KATLİAMI GİRİŞİMİNİN HESABINI SORSUNLAR

Sürekli, sözlerine şöyle devam etti: "Onlar için 'yeşil' miş, 'tarihe saygı'ymış; hepsi bahane ve sözde değerli! Kaldı ki; Bakanlık planlarındaki yeşil alanın; halkın ihtiyacını karşılayacak sosyal donatı alanları ve pazar yeri gibi kamusal ihtiyaçların üstünü çizerek feveran etmek de en son AVM hayâlcilerine düşer. En önemlisi de; yapamadıkları, yanlış ya da eksik yaptıkları işlerde "engelleniyoruz" diyerek yıllardır algı yönetmeye çalışan CHP'nin engelleyen konumunda olmasıdır. Önce, ortaya bir eser çıkarmaktan aciz yerel yönetimlerinin Urla'daki tarih katliamı girişiminin hesabını sorsunlar"