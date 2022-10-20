Haberler Yaşam Haberleri AK Partili Sürekli’den CHP’ye Buca Cezaevi planı salvosu
Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:56 Son Güncelleme: 20.10.2022 17:43

AK Partili Sürekli’den CHP’ye Buca Cezaevi planı salvosu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP’den Buca Cezaevi planlarına yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi. Sürekli, “CHP; Bergama’da Millet Bahçesi’nin ‘yeşil’ini umursamamıştır! Aynı CHP; Urla’da Antik Anadolu’nun 12 İyon kentinden biri Klazomenai’nin parsel parsel imara açılması kararına imza atmıştır. Aynı CHP; asırlık ağaçları yol planı yapma beceriksizliğine kurban etmiştir.” dedi.

ERTAN GÜRCANER
AK Partili Sürekli’den CHP’ye Buca Cezaevi planı salvosu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'den Buca Cezaevi planlarına yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi

GALEYAN YARATMA HÜNERLERİYLE SAHNEDELER!

Sürekli, "Yıllarca Buca Cezaevi yerine AVM dikme hayâl ve planlarının asıl sahibi CHP'nin Bakanlık planına itirazı, baştan sona nümayiştir! Kendi ayıplarını yok sayarak, tezgâhlarını örterek her detayıyla halkın yararına olan işlere karşı galeyan yaratma hünerleriyle yine sahnedeler. Aynı CHP; Bergama'da Millet Bahçesi'nin 'yeşil'ini umursamamıştır. Aynı CHP; Urla'da Antik Anadolu'nun 12 İyon kentinden biri Klazomenai'nin parsel parsel imara açılması kararına imza atmıştır. Aynı CHP; asırlık ağaçları yol planı yapma beceriksizliğine kurban etmiştir" dedi.

URLA'DAKİ TARİH KATLİAMI GİRİŞİMİNİN HESABINI SORSUNLAR

Sürekli, sözlerine şöyle devam etti: "Onlar için 'yeşil' miş, 'tarihe saygı'ymış; hepsi bahane ve sözde değerli! Kaldı ki; Bakanlık planlarındaki yeşil alanın; halkın ihtiyacını karşılayacak sosyal donatı alanları ve pazar yeri gibi kamusal ihtiyaçların üstünü çizerek feveran etmek de en son AVM hayâlcilerine düşer. En önemlisi de; yapamadıkları, yanlış ya da eksik yaptıkları işlerde "engelleniyoruz" diyerek yıllardır algı yönetmeye çalışan CHP'nin engelleyen konumunda olmasıdır. Önce, ortaya bir eser çıkarmaktan aciz yerel yönetimlerinin Urla'daki tarih katliamı girişiminin hesabını sorsunlar"

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat: Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Son dakika: Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı! Açılışını Başkan Erdoğan ve Aliyev yaptı
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Zafer Biryol tutuklandı
Emekli komutanlar PKK'nın 'Kimyasal Silah' iftirasına ateş püskürdü: Şebnem Korur Fincancı hukuk önünde hesap versin!
SON DAKİKA: Yerli otomobil Togg'un fiyatı ne olacak? Seri üretim ne zaman? Bakan Varank açıkladı
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı uyardı: Oldubittiye izin vermeyiz
Son dakika haberi... Ekonomik kriz istifa getirdi! Truss 44 gün dayanabildi
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Pazarcık'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi...
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili Sürekli’den CHP’ye Buca Cezaevi planı salvosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA