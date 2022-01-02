Akademisyen Ceren Damar mezarı başında anıldı: Kızımla gurur duyuyorum...

Acılarının büyük olduğunu, kızıyla her zaman gurur duyduğunu dile getiren Mustafa Damar, "Çünkü biz onu öyle yetiştirdik, haksızlıkların karşısında dimdik durmasını hep tavsiye ettik, öğütledik ve ona o şekilde örnek olmaya çalıştık ve o da o uğurda canını feda etti. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz düşüncesiyle hepinize teşekkür ediyorum." dedi.