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Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:48

Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın babasına dava

Ankara'da akademisyen Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in (23) babası Ömer Hikmet hakkında, Şenel'in anne ve babasına ait kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA
Akademisyen Ceren’i öldüren sanığın babasına dava

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı; karar Yargıtay tarafından da onandı.

BABASI HAKKINDA DAVA
Dava karara bağlandıktan sonra Damar ailesine hakaret ettiği gerekçesiyle Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi ve ailenin avukatı Vahit Bıçak hakkında dava açılmıştı. Bu kez sanığın babası Ömer Hikmet hakkında, Şenel'in babası Mustafa, annesi Feyzan Damar'ın kimlik bilgilerinin sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Hikmet'in 'herkeseadalet01' rumuzlu Twitter hesabını kullanarak, Ocak 2020'de Mustafa Damar ve Feyzan Damar'a ait kişisel veri niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını görünür şekilde ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben yazılan şikayet dilekçelerini paylaşmak suretiyle 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçunu işlediği aktarıldı. İddianame, Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, sanık Ömer Hikmet hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın babasına dava
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