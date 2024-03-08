Akçaabat’ta Başkan Ekim’den “35 projeli” tanıtım

Trabzon Akçaabat Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akçaabat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi proje, hedefleri ve vizyonunu açıkladı. Erol Günaydın Sanat Merkezinde yapılan Proje tanıtım törenine, TBMM Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti MKYK üyesi, eski Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, eski Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Cumhur İttifakı üyesi partilerin İlçe Başkanları ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

VATANDAŞLARIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZLER VARDI

Proje Tanıtım Töreninde konuşan Akçaabat Belediye Başkanı, AK Parti Akçaabat Belediye Başkan adayı Osman Nuri Ekim, "Hepinizin malumu 2019 yılında, bundan tam beş yıl önce liderimiz, AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Cumhur İttifakının AK Parti Akçaabat Belediye Başkan Adayı olarak yine bu sahneden birinci beş yılımızda ilçemize yapacak olduğumuz yatırımları sizlerle paylaşmıştım. Sözlerimin hemen başında, 2019 yılı Mahalli idareler genel seçimleri öncesinde sizlerin huzurunda vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz projelerin tamamına yakınını hayata geçirmenin memnuniyetini yaşıyorum. 2019 yılında Akçaabat Belediye Başkanlığına aday olurken vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler vardı. Dürüst, adil, üreten ve cesur bir anlayışla çalışmak, Alt yapısı, üst yapısı, imarı, cadde ve meydan düzenlemeleriyle kentimizin yapısal problemlerini çözmek, İlçemizin ekonomik faaliyetlerini destekleyip canlandırmak, Tarihi dokunun restorasyonu ile geçmişimize sahip çıkmak, Yemyeşil bir Akçaabat için yeni alanlar oluşturmak, Tertemiz, çevre dostu projeler üretmek, Halkımızın yaşam kalitesini arttırmak, Sporu sanatı ve festivalleriyle canlı bir kent yaşamı sunmak, Sosyal sorumluluk projeleri ile halkımızın her zaman yanında olmak. Bugün bu sözlerimi büyük ölçüde yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum.

HİÇ BİR ZAMAN ÇIRAKLIK DÖNEMİ YAŞAMADIK,BİZİM USTAMIZ BELLİ

Ekim, "çok büyük projeler ve devasa yatırımlar yaptık. Bunları Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim olarak ben tek başıma yapmadım. Bunu hep birlikte yaptık. Halkımızın ve sizlerin destekleri ile başardık. Hani derler ya çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi diye. tüm samimiyetimle şunu ifade etmek istiyorum. Özelde kendim için genelde bütün AK Parti Belediyeleri için söylüyorum. Biz hiçbir zaman çıraklık dönemi yaşamadık. Bizim Ustamız ,liderimiz belli. Liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz Belediyeciliği ve şehirciliği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Onun sayesinde ve önderliğinde Türkiye Yüzyılına yakışır yatırımları ilçemize kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde inşallah açıkladığımız 35 projemizi hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Güzel Akçaabat'ımıza, Ortahisar'da sonra en büyük ilçemizde inşallah bu dönem de kuruluştan itibaren sahip olduğumuz anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah nasip olursa, yeni dönemde de Osman Nuri Başkanımla ki bu dönem çok güzel kardeşlik hukuku içinde çalıştık. Hep beraber bu güzel topraklarımıza hız kesmeden hizmet etmeye devam edeceğiz.

EKİM'İN YENİ 35 PROJESİ

Akçaabat'ta yeni Meydan ve otopark, Akçaabat Sahil Park 2. Etap Düzenlemesi, Akçaabat Sokak Sağlıklaştırma 2. Etap Çalışması, Ortamahalle Sokak Sağlıklaştırma 2. Etap Çalışması, Akçakale Bölgesi Turizmin Merkezi olacak, Akçaabat Yıldızlı kesintisiz sahil düzenlemesi, Akçaabat kent müzesi, Hıdırnebi – Karadağ Turizm bölgesi, Uçarsa Şelalesi çevre düzenlenmesi, Kadınlar Plajı, Yıldızlı mahallesine içerisinde Plaj Barındıran ilk ve tek Millet Bahçesi, Akçakale – Mersin Plajı düzenlemesi, Hıdırnebi ve Akçakale'ye Karavan Park, Rahman Camii çevresi düzenlemesi, sargana anıtı ve otogar, Akçaabat Atatürk Bulvarı 2. etap düzenlemesi, Piknik ve Mesire alanı, 2 adet Sentetik Saha, Yöresel Ürün Satış Pazarı, Tarım ve Çiftçi desteği devam edecek, İlçemize yeni bir Kütüphane, Trabzon Üniversitesi Bölgesine Kitap Kafe ve Öğrenci Destekleme Merkezi, İlçe İtfaiye merkezi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Her Mahalleye Yeni Yaşam alanları, Çocuk oyun Parkı, Engelsiz Park ve Erişilebilir Yaşam Alanları, Aile Destekleme Merkezleri, Mersin- Darıca Atık Su Şebekesinin Yenilenmesi, Sosyal Destekleme projeleri, Spor faaliyetlerimiz artarak devam edecek, Kültür sanat faaliyetleri artacak, , Sanat Akademimizin kapasitesi arttırılacak, Hanımlar Kültür Evi ve El Sanatları Desteklerimiz devam edecek, Üniversite Öğrencilerine ve Gençlerimize Yönelik Festivaller, Çevre Dostu Akçaabat - Akçaabat Kart"