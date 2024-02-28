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Giriş Tarihi: 28.2.2024 22:15 Son Güncelleme: 28.2.2024 22:39

Akçakale’den acı haber: Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde sobanın patlaması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 6 çocuğu tedavi altına alındı. Çocuklardan İdris Özdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akçakale’den acı haber: Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında anne ve 6 çocuğu dumandan etkilenerek Akçakale devlet hastanesine kaldırıldı.

Dumandan etkilenen, anne Yıldız Ö. (35) ile çocukları Halil Ö. (3) İdris Ö. (8) Yusuf Ö. (10), Ali Ö. (12), İbrahim Ö. (13), Mehmet Ö. (14), toplamda 7 kişi, tedavi altına alındı. Yaralananlardan İdris Ö. (8) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 6 kişinin tedavileri sürerken İdris Özdoğan'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Akçakale’den acı haber: Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti
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