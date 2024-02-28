Akçakale’den acı haber: Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında anne ve 6 çocuğu dumandan etkilenerek Akçakale devlet hastanesine kaldırıldı.

Dumandan etkilenen, anne Yıldız Ö. (35) ile çocukları Halil Ö. (3) İdris Ö. (8) Yusuf Ö. (10), Ali Ö. (12), İbrahim Ö. (13), Mehmet Ö. (14), toplamda 7 kişi, tedavi altına alındı. Yaralananlardan İdris Ö. (8) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 6 kişinin tedavileri sürerken İdris Özdoğan'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.