Akdeniz tipi beslenme, son yıllarda sık duyduğumuz bir tür zihinsel sorun olan Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlıyor. MedicalNewsToday'de yer alan yazıda, The Journal of Alzheimer derginde yer alan kapsamlı bir çalışmaya yer verildi. Bol miktarda tahıl, baklagiller, sebzeler, zeytinyağı, balıkların yanı sıra az miktarda et alınan Akdeniz tarzı beslenmenin Alzheimer riskini azalttığı ifade edildi. Egzersizin ve iyi sosyal ilişkilerin de Alzheimer'a karşı koruduğu kaydedildi.