Akdeniz Üniversitesi’nin acı günü: Mehmet Fatih Doğrucan hayatını kaybetti

Yaklaşık 6 yıldır kanserle mücadele eden Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan (46), dün gece Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Doğrucan'ın, Medeniyet Dili Olarak Türkçe, Tanrı ile Kavga, Tarihsel Uğrak Noktalarıyla Felsefeden Bilime ismiyle çok satan kitapları bulunuyordu. Doğrucan'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"REKTÖR ÖZKAN'DAN MESAJ"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında, "Akdeniz Üniversitesi ailemizin çok değerli bir üyesini yitirdik Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan, bilim insanının üretken kimliğinin bir örneğiydi. Yaşam savaşı verirken bile çalışmayı sürdürdü. Yazdığı kitaplar ve eserleriyle ilham vermeye devam edecek. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.