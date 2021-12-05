Akdeniz’in kirlenmeye karşı korunmasına ilişkin COP22 Konferansı Antalya’da başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konferansta Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliği ele alınacak.

Kovid-19 salgını sonrası yüz yüze yapılacak ilk toplantı olan COP 22'nin ardından Türkiye, "Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı" görevini İtalya'dan devralacak.

BAKANLAR OTURUMU 3'ÜNCÜ GÜN

Toplantının 3'üncü gününde, sözleşmeye taraf ülkelerin çevre bakanlarının katılımıyla "Bakanlar Oturumu" yapılacak.

Türkiye adına toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Mavi Bir Akdeniz'e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek" başlıklı doküman ile katılacak.

Oturumda "Akdeniz için Orta Vadeli Strateji Belgesinin onaylanması" ve "Akdeniz'in biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik 2020 sonrası eylem planının uygulamaya konulması" başta olmak üzere Akdeniz'in çevresel açıdan korunup iyileştirilmesini hedefleyen önemli kararların alınması öngörülüyor.





EMİNE ERDOĞAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler UNEP Genel Müdür Yardımcısı Joyce Msuya ve konferansa katılan ülkelerin kadın liderlerine yönelik "Akdeniz'deki Kadın Liderler Öğle Yemeği" düzenlenecek.

8 Aralık Çarşamba akşamı ise Bakanlar Resepsiyonu yapılacak. Resepsiyonda Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) 50. Yıl Etkinliği gerçekleştirilecek.

COP22 Toplantısı sonrası Türkiye, 2 yıl süreyle "Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı" görevini İtalya'dan devralacak.

BARSELONA SÖZLEŞMESİ'NİN HEDEFİ

Barselona Sözleşmesi çerçevesinde "Akdeniz deniz çevresinin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve daha iyi hale getirmek için gerekli tedbirlerin alınması" amacıyla kıyıdaş ülkeler arasında iş birliği çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İki yılda bir düzenlenen toplantıya, sözleşmeye taraf olan 21 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri ve üst düzey yetkilileri, teknik ekipler, konuyla ilgili odak noktalar, uluslararası sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve bilim insanları katılıyor.

Toplantılarda söz konusu amaç çerçevesinde mali ve teknik detaylar görüşülerek tarafların onayına sunuluyor. 2-5 Aralık 2019'da İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Barselona Sözleşmesi 21. Taraf Ülkeler Toplantısı'nda, "COP22 Toplantısı'na Türkiye'nin ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı.

Türkiye'nin 1982 yılında üye olduğu sözleşmenin sekretaryası Atina'da bulunuyor.