Akdenizli, spor kompleksi müjdesi verdi

Seydikemer Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Seydikemer Belediye Başkan Adayı B. Önder Akdenizli, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Menekşe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Akdenizli'ye Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yalçınsoy, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Asiye Boğa, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker, Belediye Meclis Üyesi Adayları ile Cumhur İttifakı Teşkilatı eşlik etti.

Menekşe'de büyük bir sevinç ve ilgiyle karşılanan Başkan Akdenizli, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Son 10 yılda Seydikemer'in büyük bir değişim ve gelişim yaşadığını hatırlatan Başkan Akdenizli, 31 Mart'ta yeniden göreve geldikleri halinde, 5 yılda yapmayı planladıkları projelerden bahsetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile görüştüğünü anlatan Akdenizli, Seydikemer'e Spor Kompleksi sözünü aldığını söyleyerek, "İnşallah stadımızı en kısa sürede yenileyecekler ve çok güzel bir stat yapacağız. Ayrıca bir tane de halı saha sözü aldık. En kısa sürede şehrimize kazandıracağız" dedi.

AKDENİZLİ: "MİLLET BAHÇESİNİN AÇILIŞINI 1 AY SONRA YAPACAĞIZ"

Seydikemer'de yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi veren Akdenizli; "Seydikemer Millet Bahçesi, çok güzel oldu. 1 ay sonra inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. TOKİ inşaatları devam ediyor. Çok kısa bir sürede hızla binalar yükseldi. İnşallah en kısa sürede tamamlanıp, hak sahiplerine teslim edeceğiz. Seydikemerlilere kapalı Pazar yeri sözü vermiştim. Onu da gerçekleştirdik. Güneş Enerji Sisteminin de olacağı Kapalı Pazar Yerini de inşallah 1-2 ay içerisinde tamamlayıp, hizmetinize sunacağız. Eşen Çayı kenarına Seydikemer'in ilk Nikah Salonu'nu inşa ediyoruz. Yeni evlenecek çiftlerimizin nikahını artık burada kıyacağız. Sizlere hizmet etmek benim için onur verici. İnşallah daha nice güzel projeleri sizlerin desteği ile şehrimize kazandıracağız" dedi.

AKDENİZLİ, PROJELERİNDEN BAHSETTİ

Dünyanın göz bebeği Saklıkent Kanyonu'na Cam Teras ve Teleferik Projesini kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Akdenizli, "Saklıkent Kanyonu ilçemizin en büyük değeri. İlçemizi hem yurt içi hem yurt dışında tanıtan adeta markamız. Seydikemer'in Markası olan Saklıkent Kanyonu'na yapacağımız Cam Teras ve Teleferik Projesi, buraya gelecek turist sayısını arttıracak. İlçemiz ekonomisini büyük bir ivme katacak. İnşallah bu projeyi de önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Seydikemer'e kazandırmayı planladıkları en büyük projelerinden bir tanesinin Eşen Çayı Rekreasyon Projesi olduğunu söyleyen Akdenizli, "Menekşe Mahallemizi de içine alan, bu bölgenin en büyük projelerinden bir tanesi olan Eşen Çayı'mızın önüne bentler yapacağız. Kanolarla Eşen Çayı üzerinde küçük gezintiler yapacağız. Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Seydikemer için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Başkan Akdenizli'ye destek isteyen AK Parti İlçe Başkanı Ali Büklü de, "Girdev Yaylasında koyun güden, Dodurga'da çelik çomak oynayan, Paşalı'da, Söğütlüdere'de pamuk toplayan, bölgemizin her bir toprağını karış karış gezmiş, içimizden birisi, yörük çocuğu, genç, çalışkan Önder Akdenizli'yi 31 Mart'ta Seydikemer'e Başkan seçeceğiz" diye söyledi.