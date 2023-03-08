Akif öğretmeni Ebrar Sitesi enkazından 7 metrelik dehliz açarak çıkarmışlar

Özellikle, Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi rehber öğretmenlerinden Akif Kalaylı'yı kurtarma çalışmalarını unutamadıklarını ifade eden Uğraş, "Akif hocamızı kurtarmaya gittiğimiz zaman kendisinden ses aldık. Daha sonra bizim ekipten daha ufak tefek olan arkadaşlar oraya girdiler ve durum değerlendirmesi yaptılar. İlk planda dehliz açıp hemen alabileceğimizi düşündük." dedi.

Uğraş, Akif öğretmeni çıkarabilmek için 1,5 metre genişliğinde, 7 metre uzunluğunda, kafalarını bile kaldıramayacakları yükseklikte bir dehliz açtıklarına dikkati çekerek, "Yalnız insanlar bu 7 metreyi düz bir şekilde algılamasın, bazen orada kıvrılabiliyor. Önümüze çıkan tahtaları temizleyip etrafından dolaşıyoruz. Sonuç olarak orada bir can var. Ona en az zararı verecek şekilde menfezi açıyoruz. Bizim yaptığımız işte risk işin olmazsa olmazı. Bazen kaskla bile enkaza sığmıyoruz. Sırf depremzedeyi kurtarabilmek için kendi canımıza zarar gelebileceğini göze alıp kaskı çıkararak da girdiğimiz enkazlar var." diye konuştu.