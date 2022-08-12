Akıllı bebek beziyle travmasız idrar tahlili

İstanbul Medipol Üniversitesi Bahçelievler Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, çocuk sağlığı için büyük öneme sahip idrar tahlili alımını kolaylaştıran bebek bezi geliştirdi. İdrar tahlili alırken kullanılan yöntemlerin bebek ve çocuklarda travmalara neden olabildiğini belirten Akgün, "Yenidoğan sarılığının, ishalin, kabızlığın, huzursuzluğun, kurdeşenin, öksürüğün altından idrar yolu enfeksiyonu çıkabilir. Uçan kuştan bile idrar tahlili alınmalı. Çocuk, genital bölgeye poşet yapıştırıldığında idrarını tutabiliyor. Bu bezde ilk idrarı emen bir katman ve sonrasında orta idrarı toplayan idrar toplama haznesi var. Buradan idrarı alıp test ediyoruz. ABD'de düzenlenen bir teknoloji fuarında endüstri mühendisi arkadaşımız projemizden bahsetti. İncelemek üzere 3000 adet sipariş verdiler." AA