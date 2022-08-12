Haberler Yaşam Haberleri Akıllı bebek beziyle travmasız idrar tahlili
Giriş Tarihi: 13.8.2022

Akıllı bebek beziyle travmasız idrar tahlili

Akıllı bebek beziyle travmasız idrar tahlili
İstanbul Medipol Üniversitesi Bahçelievler Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, çocuk sağlığı için büyük öneme sahip idrar tahlili alımını kolaylaştıran bebek bezi geliştirdi. İdrar tahlili alırken kullanılan yöntemlerin bebek ve çocuklarda travmalara neden olabildiğini belirten Akgün, "Yenidoğan sarılığının, ishalin, kabızlığın, huzursuzluğun, kurdeşenin, öksürüğün altından idrar yolu enfeksiyonu çıkabilir. Uçan kuştan bile idrar tahlili alınmalı. Çocuk, genital bölgeye poşet yapıştırıldığında idrarını tutabiliyor. Bu bezde ilk idrarı emen bir katman ve sonrasında orta idrarı toplayan idrar toplama haznesi var. Buradan idrarı alıp test ediyoruz. ABD'de düzenlenen bir teknoloji fuarında endüstri mühendisi arkadaşımız projemizden bahsetti. İncelemek üzere 3000 adet sipariş verdiler." AA

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu mu? 2022 ÖSYM Üniversite YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Tüm gözler ÖSYM'de!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağışlar geliyor
Bakan Bilgin: EYT’de kendi modelimizi uygulayacağız! EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor?
Perseid Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak?
DOLUNAY ETKİSİ || 12 Ağustos 2022 Kova dolunayı burçlara etkisi nedir, hangi burçları nasıl etkileyecek?
Muharrem İnce: Bütün muhalefet belediyelerini haraca bağlamışlar
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
Evde bakım maaşı yatan iller listesi e-Devlet ile sorgula: 13 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belirleniyor!
Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 12 Ağustos 2022 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu ve elenen yarışmacı
ARKADAŞINA GÖNDER
Akıllı bebek beziyle travmasız idrar tahlili
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA