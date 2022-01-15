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Giriş Tarihi: 15.1.2022

AKM’de bir ilk

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
AKM’de bir ilk
İstanbul'da, sanata yeniden kazandırılan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 10 ülkeden 20 sanatçının katıldığı "Birlikte Var Olmak" isimli ilk uluslararası serginin açılışı yapıldı. Açılışı yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya bir ekolojik yıkımla karşı karşıya ve buradan çıkış yolu, herkesin bunun farkında olmasını sağlamak. Dünya geneline baktığımız zaman ortak dil de kültür ve sanat. Bu sergi o açıdan da çok anlamlı bir görevi üstlenmiş oluyor" diye konuştu. Sergi, 24 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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