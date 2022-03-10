Haberler Yaşam Haberleri Akraba dehşeti
Giriş Tarihi: 11.3.2022

Akraba dehşeti

Akraba dehşeti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde korkunç olay. F.Ç. adlı genç, üvey teyzesini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Teyzesinin eşini de aynı bıçakla yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı

Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak üzerindeki bir apartmanda dün meydana gelen olayda, iddiaya göre, F.Ç. ile 73 yaşındaki üvey teyzesi Adviye Özgür arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan F.Ç. teyzesini 12 yerinden bıçaklarken, yabancı uyruklu eşi A.A.'yı da aynı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.A. tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



12 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Adviye Özgür ise olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Özgür'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Adviye Özgür'ün Almanya'da yaşadığı, tatil için Çorlu'daki evine geldiği öğrenildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine giderek konu hakkında bilgi aldı. Olayın ardından kaçan saldırgan F.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İspanyollar Galatasaray’ın yıldızlarına hayran kaldı! Barcelona karşısında maça damga vurdu…
Son dakika: Cristiano Ronaldo kesin kararını verdi! Futbol dünyasını şoka uğratacak…
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'deki Rusya-Ukrayna zirvesini örnek verdi: Macron beceriksiz
Son dakika: Galatasaray İspanya'da avantajı kaptı! Galibiyeti ofsayt engelledi...
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Türkiye diplomaside tarih yazıyor! Başkan Erdoğan'la görüşen Biden'dan övgü dolu sözler
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! Birçok ilde eğitime kar engeli, idari izin kararı!
Berat Albayrak ile ilgili çok çarpıcı yazı: 'Yapamazsınız' denilenleri yaptı! Türkiye'yi lobilerin operasyonlarından kurtardı
Son dakika: Fenerbahçe 2 yıldız için harekete geçti! FIFA'nın Rusya ve Ukrayna kararı sonrası...
Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Akraba dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA