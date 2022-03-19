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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Akrabası kâbusu oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Akrabası kâbusu oldu
Hatay'ın Belen ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Emine Aygırgöl (32), kendisiyle evlenmek isteyen akrabası Ömer Yaşar (35) tarafından yaklaşık 5 yıldır taciz ve tehdit edilmesi nedeniyle korku içinde yaşıyor. Aygırgöl, 2015'te evlendiği eşinden geçen yıl boşandı. Aygırgöl'ün uzaktan akrabası olan Ömer Yaşar, iddiaya göre genç kadını kendisiyle evlenmesi için tehdit etmeye ve tacizde bulunmaya başladı.



Yaptığı şikâyet üzerine açılan davada Yaşar'ın beraat etmesine isyan eden Emine Aygırgöl, "Evlenmeyeceğimi söylememe rağmen peşimi bırakmıyor. Ben istemedikçe silah ve bıçakla tehdit ediyor. Yolumu kesip sürekli takip ediyor. Evlenmezsem kaçıracağını söyleyip ailemi de ölümle tehdit ediyor. Evimizin anahtarını kopyalayıp çocuğumun eğitimi için sakladığım 30 gram altın ve 25 bin lira parayı çaldı. Eve girip, elbise ve eşyalarımı benzin döküp yaktı. Artık ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. 5 yıldır kâbus dolu günler yaşıyorum. Şikâyetçi oldum ama mahkeme beraat kararı verdi. Ceza alması için beni öldürmesi mi gerekiyor?" diye konuştu.

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Akrabası kâbusu oldu
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