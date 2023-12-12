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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Akran kavgası cinayetle bitti

Akran kavgası cinayetle bitti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi, tartıştığı arkadaşını inşaatın çatı katında bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin bilgisayar oyunu yüzünden işlendiği üzerinde duruluyor. Aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencileri S.D. (12) ile T.Ş. (13) öğle arasında okuldan ayrıldı. Okuldan uzaklaşan ikili, sokak üzerinde bulunan bir inşaata girdi. İnşaatın çatısına çıkan T.Ş. burada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanındaki bıçak ile S.D.'ye saldırdı. S.D., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından eve giden ve durumu ailesine anlatan katil zanlısı T.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Cinayetin "bilgisayar oyunu" yüzünden işlendiği iddia edildi.

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Akran kavgası cinayetle bitti
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