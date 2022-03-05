Akrep Nalan’a veda

Bodrum âşığı olan ve Akrep Nalan adıyla bilinen sanatçı Füsun Nalan Açıl, son yolculuğuna uğurlandı. Akrep Nalan, önceki sabah evinde solunum yetersizliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşama veda etmişti. Sanatçı için Bodrum Merkez Adliye Camii'nde dün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Akrep Nalan'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından sanatçının Halikarnas adlı şarkısı hoparlörlerden yayınlandı. Akrep Nalan'ın cenazesi çok sevdiği Torba Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi. Ölüm haberini duyup sanatçının evine gelen komşuları büyük üzüntü yaşadı. Akrep Nalan'ın "Luci" isimli köpeği de sanatçının evinin ve aracının yanından ayrılmadı.