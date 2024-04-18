Akrep yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden gezgin, toprağa verildi

Hollanda'dan 3 yıl önce kesin dönüş yaptıktan sonra Kayseri'deki baba ocağı Hasancık köyüne yerleşen ve dağda çadırda yaşayan Bilal Yiğit, iki akrep yedikten sonra Gürcistan'a gitmek için yola çıktı. Bindiği otobüs Samsun'un Havza ilçesine geldiğinde fenalaşan ve sağlık görevlilerine 2 akrep yediğini söyleyen Bilal Yiğit, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Otopsisi yapılan Bilal Yiğit'in cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderildi. Yiğit'in cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasancık köyünde toprağa verildi.