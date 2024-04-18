Haberler Yaşam Haberleri Akrep yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden gezgin, toprağa verildi
Giriş Tarihi: 18.4.2024 17:43 Son Güncelleme: 18.4.2024 18:02

Akrep yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden gezgin, toprağa verildi

Kayseri’de 2 akrep yedikten sonra Gürcistan’a gitmek için yola çıkan ve Samsun’da hayatını kaybeden gezgin Bilal Yiğit (56) Kayseri’de toprağa verildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Akrep yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden gezgin, toprağa verildi

Hollanda'dan 3 yıl önce kesin dönüş yaptıktan sonra Kayseri'deki baba ocağı Hasancık köyüne yerleşen ve dağda çadırda yaşayan Bilal Yiğit, iki akrep yedikten sonra Gürcistan'a gitmek için yola çıktı. Bindiği otobüs Samsun'un Havza ilçesine geldiğinde fenalaşan ve sağlık görevlilerine 2 akrep yediğini söyleyen Bilal Yiğit, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Otopsisi yapılan Bilal Yiğit'in cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderildi. Yiğit'in cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasancık köyünde toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akrep yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden gezgin, toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA