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Giriş Tarihi: 28.11.2023

Akşam doğum gününü kutladı sabah evinde ölü bulundu

Akşam doğum gününü kutladı sabah evinde ölü bulundu
Edirne'nin Keşan ilçesinde önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Gülçin Altan (45), evinde ölü bulundu. Olay, dün sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki Belkoop Sitesi'nde meydana geldi. Önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Gülçin Altan'a bu sabah telefonla ulaşamayan arkadaşları durumu komşularına bildirdi. Komşuları yalnız yaşayan Altan'ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla eve girdi. Altan, içerde sandalyede oturur vaziyette hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülçin Altan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altan'ın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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Akşam doğum gününü kutladı sabah evinde ölü bulundu
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