Aksaray’da feci kaza: Okula gidiyorlardı...

Kaza, saat 08.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İlknur Koç, Kılıçaslan İlk ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 6'ncı sınıf öğrencisi kızı Emine Koç (11) ve 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Muhammet Koç'u (9) yaya olarak okula götürmek için yola çıktı.