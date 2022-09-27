Aksaray’da feci kaza! TIR’a arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdim. Kaza yapan sürücünün yanına gittim 'Abi ne oldu, uyudunuz mu?' dedim. 'Yok abim uyumadık. Lastiğimiz patladı' dedi. Arkadaşı da 'Ben uyuyordum' dedi'" diye konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.