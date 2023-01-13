Aksaray’da korkunç kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şükrü Mert (60) idaresindeki 38 JG 173 plakalı tır, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı mevkisinde Hasan Aydın (20) idaresindeki 06 CTG 674 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, tır sürücüsü ile tırda bulunan Özgür Mert, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Murat Aydın ve Celal Aydın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tırın devrilmesi sonucu bir süre trafiğe kapanan yol çalışma sonucu trafiğe açıldı.