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Giriş Tarihi: 11.9.2023 16:45 Son Güncelleme: 11.9.2023 16:53

Akseki köyünde TOGG’lu hizmet

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan ülkenin gururu olan yerli ve milli otomobil TOGG Sivas Koyulhisar Akseki köy muhtarına çıktı. Köyün muhtarı TOGG’u köylülerin hizmeti için de kullanıyor.

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Akseki köyünde TOGG’lu hizmet

Türkiye'nin yerli ilk otomobili TOGG'un yollardaki sayısı her geçen gün artıyor. TOGG'un teslimatlarının hızlanması ile karalama kampanyaları da hız kazandı. TOGG almaya hak kazanan vatandaşlara araçları sırası ile teslim ediliyor. Son günlerde teslimatın artması ile yollardaki TOGG sayısı da arttı.
Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan TOGG'a kavuşan talihlerden biri de Sivas Koyulhisar Akseki Köyü muhtarı İsmail Uzun oldu. Uzun, köylülerin hastane ve ilçe merkezindeki işlerinde kullanıyor. Tarlalarda işleri olan hemşehrilerine de TOGG'la hizmet veren Muhtar Uzun, "Gerçekten çok harika bir araç. Her türlü koşullarda kullanılıyor. Kelimelerle bu aracı anlatmak mümkün değil. Köylülerimiz de memnun TOGG her imdatlarına yetişiyor" diye konuştu.

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Akseki köyünde TOGG’lu hizmet
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