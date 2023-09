Akseki köyünde TOGG’lu hizmet

Türkiye'nin yerli ilk otomobili TOGG'un yollardaki sayısı her geçen gün artıyor. TOGG'un teslimatlarının hızlanması ile karalama kampanyaları da hız kazandı. TOGG almaya hak kazanan vatandaşlara araçları sırası ile teslim ediliyor. Son günlerde teslimatın artması ile yollardaki TOGG sayısı da arttı.

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan TOGG'a kavuşan talihlerden biri de Sivas Koyulhisar Akseki Köyü muhtarı İsmail Uzun oldu. Uzun, köylülerin hastane ve ilçe merkezindeki işlerinde kullanıyor. Tarlalarda işleri olan hemşehrilerine de TOGG'la hizmet veren Muhtar Uzun, "Gerçekten çok harika bir araç. Her türlü koşullarda kullanılıyor. Kelimelerle bu aracı anlatmak mümkün değil. Köylülerimiz de memnun TOGG her imdatlarına yetişiyor" diye konuştu.