AKUT, Alanya’da İnşaat Mühendislerine Depremde Müdahale Eğitimi!

Alanya Belediyesi AKUT ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında eğitimlerin yanı sıra olası bir deprem felaketinde daha iyi müdahale edebilmek için AKUT ve İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri ile üçlü bir organizasyon Merkezi oluşturuyor. Bu kapsamda AKUT Derneği Alanya'daki İnşaat Mühendislerine Alanya Belediyesi Şantiyesi'nde oluşturulan parkurlarda uygulamalı farkındalık eğitimi verildi.

Kesme delme gibi başlıklarda İnşaat Mühendisleri, afetlerde yıkılmış binalarda daha iyi müdahale yapabilmek sıkı bir eğitime tabi tutuldular. AKUT Derneği Başkanı Recep Şalcı'nın da katıldığı eğitim parkurunu ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, katılımcılarla sohbet ederek eğitimler hakkında bilgi aldı.

AKUT BAŞKANI AVCI: "BELEDİYE BAŞKANIMIZIN DESTEKLERİ İLE BU BÖLGEDE BİR ORGANİZASYON MERKEZİ OLUŞTURUYORUZ"

Eğitimler hakkında bilgi veren AKUT Derneği Başkanı Recep Şalcı şunları söyledi: "Bu eğitimi Alanya Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri ile üçlü bir organizasyon olarak gerçekleştiriyoruz. Afetlerde yıkılmış binalarda daha iyi müdahale edebilmek için yapı mühendisliği öncesinde gerçekleştirdiğimiz bir farkındalık eğitimi. Olası bir afette hazır olmak adına bu çalışmayı yapıyoruz. Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in de ziyareti ile bu bölgede bir koordinasyon merkezi oluşturmak ve afetleri ortak olarak yönetmek için yaptığımız çalışmanın bir parçasını oluşturuyor".

BAŞKAN YÜCEL, "AFETLERE HAZIR OLMAK VE EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Alanya Belediyesi'nin AKUT'un eğitimleri için dizayn ettiği Oba Şantiyesi'ndeki Eğitim parkurlarını ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, olası bir afette ortak yönetim merkezini en güçlü şekilde oluşturmak istiyoruz. Depremlere profesyonel bir şekilde müdahale etmek ve afetlerde hazır olmak için sürdürdüğümüz eğitimlerin bir parçasını gerçekleştiriyoruz. İnşaat Mühendislerimize ve AKUT Derneğine teşekkür ediyorum" dedi.