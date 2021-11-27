Haberler Yaşam Haberleri AKUT, Alanya'da İnşaat Mühendislerine Depremde Müdahale Eğitimi!
Giriş Tarihi: 27.11.2021 23:12

AKUT, Alanya'da İnşaat Mühendislerine Depremde Müdahale Eğitimi!

MEHMET AL MEHMET AL
AKUT, Alanya’da İnşaat Mühendislerine Depremde Müdahale Eğitimi!

AKUT ve Alanya Belediyesi arasında imzalan iş birliği protokolü kapsamında olası depreme hazırlık çalışmaları devam ediyor. AKUT bu kez Alanya İnşaat Mühendisleri Odası üyelerine depremlerde yapı mühendisliği öncesinde yapılan bir farkındalık eğitimi verdi.

Alanya Belediyesi AKUT ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında eğitimlerin yanı sıra olası bir deprem felaketinde daha iyi müdahale edebilmek için AKUT ve İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri ile üçlü bir organizasyon Merkezi oluşturuyor. Bu kapsamda AKUT Derneği Alanya'daki İnşaat Mühendislerine Alanya Belediyesi Şantiyesi'nde oluşturulan parkurlarda uygulamalı farkındalık eğitimi verildi.

Kesme delme gibi başlıklarda İnşaat Mühendisleri, afetlerde yıkılmış binalarda daha iyi müdahale yapabilmek sıkı bir eğitime tabi tutuldular. AKUT Derneği Başkanı Recep Şalcı'nın da katıldığı eğitim parkurunu ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, katılımcılarla sohbet ederek eğitimler hakkında bilgi aldı.

AKUT BAŞKANI AVCI: "BELEDİYE BAŞKANIMIZIN DESTEKLERİ İLE BU BÖLGEDE BİR ORGANİZASYON MERKEZİ OLUŞTURUYORUZ"

Eğitimler hakkında bilgi veren AKUT Derneği Başkanı Recep Şalcı şunları söyledi: "Bu eğitimi Alanya Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri ile üçlü bir organizasyon olarak gerçekleştiriyoruz. Afetlerde yıkılmış binalarda daha iyi müdahale edebilmek için yapı mühendisliği öncesinde gerçekleştirdiğimiz bir farkındalık eğitimi. Olası bir afette hazır olmak adına bu çalışmayı yapıyoruz. Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in de ziyareti ile bu bölgede bir koordinasyon merkezi oluşturmak ve afetleri ortak olarak yönetmek için yaptığımız çalışmanın bir parçasını oluşturuyor".

BAŞKAN YÜCEL, "AFETLERE HAZIR OLMAK VE EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Alanya Belediyesi'nin AKUT'un eğitimleri için dizayn ettiği Oba Şantiyesi'ndeki Eğitim parkurlarını ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, olası bir afette ortak yönetim merkezini en güçlü şekilde oluşturmak istiyoruz. Depremlere profesyonel bir şekilde müdahale etmek ve afetlerde hazır olmak için sürdürdüğümüz eğitimlerin bir parçasını gerçekleştiriyoruz. İnşaat Mühendislerimize ve AKUT Derneğine teşekkür ediyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Ali Akman golleriyle büyülemeye devam ediyor! Takımının en golcüsü...
Döviz kurları üzerinden manipülasyon araştırılacak: Başkan Erdoğan talimat verdi
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
Baykar'ın acı kaybı! Tarık Kesekçi Bursa'da kazada öldü
Bu kefeni yırtmak mümkün mü?
Son dakika: Kartal'da kabus sürüyor! Beşiktaş'tan üst üste 4. mağlubiyet...
SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
ARKADAŞINA GÖNDER
AKUT, Alanya'da İnşaat Mühendislerine Depremde Müdahale Eğitimi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA