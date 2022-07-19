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Giriş Tarihi: 19.7.2022 12:48 Son Güncelleme: 19.7.2022 13:04

Alacak kavgasında ablasını yaraladı

Kocaeli Kartepe İlçesinde meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkan iki kardeşten birinin pompalı tüfekle havaya açtığı ateş sonucu saçmalardan biri ablasının bacağına isabet etti.

ABBAS ÇAKAR
Alacak kavgasında ablasını yaraladı

Kocaeli, Kartepe ilçesi Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi'nde abla N.Ç. kardeşi A.A.'dan alacağını istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada A.A. ablası N.Ç.'yi korkutmak amacıyla pompalı ile havaya ateş açtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan birinin abla N.Ç.'nin ayağına gelmesi üzerine N.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.Ç. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken kardeşi A.A. olay yerinde Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

N.Ç.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alacak kavgasında ablasını yaraladı
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