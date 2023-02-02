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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Alacak verecek katliamı

Antalya’da Ahmet K., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir’i öldürdü, bir kişiyi yaraladı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Alacak verecek katliamı
Antalya'nın Aksu ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada katliam yaşandı.
Dün saat 14.00 sıralarında Alaylı Mahallesi'nde Ahmet K., Halil Ülkü'yü (55) göğsünden vurup kaçtı. Ağır yaralanan Ülkü hastaneye kaldırıldı.



Ardından ilçeye 40 kilometre mesafedeki Karaöz Mahallesi'ne giden Ahmet K. burada Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek (52) ile İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir (33) ile buluştu. Çıkan kavgada Ahmet K., 3 kişiyi silahla vurdu. Mahmut Şimşek ile tefecilik yaptığı iddia edilen İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir olay yerinde öldü. Jandarma, kaçan Ahmet K.'yı Topallı Mahallesi'nde saklandığı belirlenen adrese düzenlediği baskınla yakaladı.

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Alacak verecek katliamı
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