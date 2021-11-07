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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Alacak-verecek kavgasında 2 ölü, 1 yaralı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Alacak-verecek kavgasında 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da, alacakverecek kavgasında bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan Sinan Bayat'ın (70) polis ekiplerince yakalandığı kombi dükkanında bir kişinin daha cesedi bulundu. Olay, Mamak Demirlibahçe mahallesinde meydana geldi.

DALGA GEÇENİ DE ÖLDÜRMÜŞ
İddiaya göre, kombi dükkanı işleten Sinan Bayat, bir süre önce kendisini dolandıran Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile görüştü. Görüşme sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tabancayla Acar ve Çakmak'a ateş eden Bayat, daha sonra olay yerinden kaçtı. Acar olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Çakmak'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Bayat'ın Çankaya ilçesindeki iş yerinde olduğu tespit edilerek, adrese operasyon gerçekleştirildi. Kombi dükkanında, şüpheli Bayat'ın yanı sıra bir erkek cesedi daha bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini, bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü belirtti.

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Alacak-verecek kavgasında 2 ölü, 1 yaralı
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